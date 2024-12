Estreno de ‘Wicked’ parte dos en México: ¿Cuándo llega a los cines?

‘Wicked’ se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año, y no es para menos.

Los fans del musical que ha arrasado en los escenarios están totalmente emocionados con la adaptación cinematográfica, especialmente por las actuaciones de Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba. Estas dos talentosas artistas han logrado cautivar al público, recibiendo elogios a través de las redes sociales por su interpretación de estos emblemáticos personajes.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked / Instagram: @cynthiaerivo

Además de las actuaciones estelares, el vestuario, las canciones y, por supuesto, la historia, han logrado transportar a los espectadores a un mundo mágico lleno de giros inesperados, emociones a flor de piel y una narrativa que, sin duda, ha logrado conectar con los seguidores del musical original.

En México, Danna y Ceci Cuevas prestan su voz a Elphaba y Glinda, respectivamente.

Pero hay algo que todos se están preguntando: ¿por qué la película se ha dividido en dos partes y cuándo podremos ver la segunda? Te lo explicamos.

¿Por qué dividieron Wicked en dos partes?

Desde el principio, se dejó claro que ‘Wicked’ no sería solo una película, sino una adaptación que se dividiría en dos entregas, tal y como ocurre en el musical original, que está dividido en dos actos.

El director Jon M. Chu, quien tiene una visión impecable para los grandes espectáculos cinematográficos, tomó esta decisión para asegurarse de que tanto la historia como los impresionantes números musicales pudieran desarrollarse de manera adecuada.

Chu explicó que dividir la película en dos partes le permitiría ofrecer una experiencia similar a la de asistir a una función en vivo, donde el público puede disfrutar plenamente de cada escena, cada canción y, por supuesto, cada emoción. Así, los fans podrán vivir una adaptación más fiel a lo que experimentan en el teatro.

Wicked: un éxito del teatro que por fin llega al cine

Estrenado en 2003, ‘Wicked’ se basa en la novela ‘Wicked: The life and times of the wicked witch of the west’, escrita por Gregory Maguire.

Desde su primera representación en Broadway, el musical se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords y ganando tres premios Tony.

Lo que hace tan especial a ‘Wicked’ es su enfoque innovador: en lugar de contar la historia desde la perspectiva de Dorothy, como en ‘El Mago de Oz’, la obra explora los orígenes de la Malvada Bruja del Oeste. Nos adentra en su vida, sus emociones y las razones que la convirtieron en la villana que todos conocemos.

Con canciones inolvidables y un mensaje poderoso sobre la amistad, la aceptación y el poder de ser uno mismo, el espectáculo se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, por fin, los fans de ‘Wicked’ pueden ver la historia cobrar vida en la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena ‘Wicked’ parte dos en México?

Si estás ansioso por ver la segunda parte de ‘Wicked’ y conocer cómo se desarrolla el destino de Elphaba y Glinda, tenemos que darte una mala noticia.

Aunque la primera parte de ‘Wicked’ está por llegar a los cines, la segunda parte no se estrenará hasta el 21 de noviembre de 2025. Así que, aunque ya podamos disfrutar del primer acto en la pantalla grande, tendrás que esperar un año más para ver cómo se resuelve la historia.

Todo lo que debes saber sobre ‘Wicked’ parte dos: Nuevos detalles y expectativas

La anticipada segunda parte de ‘Wicked’ promete llevar la historia de Elphaba y Glinda a nuevos niveles, explorando sus destinos y revelando secretos importantes de la trama. Además de las nuevas actuaciones estelares, los fans esperan ver una evolución en la relación entre las dos brujas y cómo se desarrollará su vínculo en esta nueva etapa. En esta película se verá qué decisiones tomarán los Glinda y Elphaba que darán un giro a su destino y el cómo llegarán a convertirse en los personajes que todos conocimos en ‘El mago de Oz': la bruja malvada del este, la bruja malvada del oeste, la bruja buena del sur, el hombre de ojalata, el espantapajaros y el león cobarde.