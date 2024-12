Ganadora de La voz México renta sala de cine completa para ver Wicked, pero se queda encerrada

La cantante Yuliana Martínez, quien saltó a la fama en 2016 al ganar el reality ‘La voz México’, compartió con sus seguidores una anécdota que, aunque comenzó como una experiencia única, terminó con un giro inesperado.

La cantante compartió que decidió disfrutar de la película ‘Wicked’ de una manera muy peculiar, rentando una sala de cine privada para ella y su esposo, sin imaginar que esta decisión los llevaría a un inesperado suceso.

Ganadora de La voz México se queda encerrada en el cine luego de ver Wicked

A través de su cuenta de Instagram, Yuliana presumió que su esposo había organizado un gesto muy especial: alquilar toda una sala de cine para que pudiera ver la nueva película de ‘Wicked’ a solas, sin preocuparse por interrumpir la experiencia de otros espectadores. La cantante, quien tiene mucho amor al musical, pudo cantar a todo pulmón y disfrutar de las canciones sin restricciones.

En el video compartido por la artista, se la ve entrando a la sala completamente vacía, un espacio exclusivo solo para ellos. “Mi esposo rentó TODA la sala del cine para que YO viera Wicked y pudiera cantar SIN molestar a NADIE”, escribió emocionada por el gesto.

Lo que parecía una perfecta tarde de cine pronto se tornó en un momento angustiante. Al finalizar la película, Yuliana y su esposo se dieron cuenta que algo no estaba bien: todas las puertas del cine estaban cerradas y no podían salir. Para su sorpresa, no había personal en el lugar, y tras varios intentos de abrir las puertas sin éxito, la pareja tuvo que recurrir a la puerta de emergencia para poder salir.

La cantante grabó el momento y compartió las imágenes con sus seguidores, quienes no tardaron en reírse de la situación, aunque algunos también expresaron su preocupación por lo sucedido, pero afortunadamente salieron con bien.

Tachan de ridícula a la ganadora de ‘La voz México’ por rentar sala de cine para ver Wicked

La publicación se viralizó rápidamente y las opiniones comenzaron a llegar. Algunos expresaron lo genial que resultó la idea pese al final inesperado, aunque otros la criticaron llamándola “ridícula” o “exagerada”.

Contó su experiencia al salir del cine

Algunos comentarios fueron:

“Dime que eres inventada sin decir que lo eres”



“El verdadero yo quisiese”



“La rentó para toda la noche, por eso los dejaron solos”



“Eso es una historia feliz o triste”



“Qué noticia más naca”



“¿Toda la sala? Jaja neta que a veces fantasean bien feo. Pagó dos miserables asientos E5 y E6”



“¿Por qué creen que no les dura el dinero que ganan? Porque se lo gastan en cosas banales”



“Se me hace muy egoísta, mejor hubieran pagado toda la sala y dejaban entrar a todos los que querían cantar, sería más padre”



“Fue la última función de un día cero concurrido”

Además, el cine ya se comunicó con ella lamentando lo que sucedió y ofreciéndose a darle un seguimiento.

