Ramsés Vidente predice que Wendy Guevara tendrá una relación en LCDLFM, ¿y su novio?

El novio de Wendy Guevara se llamaría Marlon y también se dedica a crear contenido en redes.

Apenas ha transcurrido una semana desde el comienzo de La Casa de los Famosos México y las cosas entre los integrantes ya han comenzado a intensificarse, principalmente el romance entre alguno de ellos.

Pese a que la relación más sonada dentro del reality es la de Ferka y Jorge Losa, varios internautas han notado cierta química entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, por lo que no descartan que su reciente amistad se transforme en algo más.

Hasta el momento, la influencer y el exfutbolista no han mencionado nada sobre un noviazgo, sin embargo, Ramses Vidente ha pronosticado que la también actriz tendrá una relación dentro del programa, aunque no especificó con quién.

“Wendy tendrá una relación allá dentro (de La Casa de los Famosos México) ¿Será con Nicola? ¿Será para allá? Veo muy enamorada a la Wendy y que puede estar ganando este reality”, mencionó.

Te puede interesar: ¡Cruzó la línea! Tunden en redes a Sergio Mayer por tocar sin consentimiento a Wendy Guevara en LCDLFM

A la par de eso, también comentó que pronosticaba problemas de salud para algunos de los integrantes del concurso. Cabe destacar que Ramses Vidente fue el que predijo la hospitalización reciente de Daniel Bisogno.

Aunque muchos fanáticos están muy emocionados ante la posibilidad de que la creadora de contenido y el peruano tengan un romance, algunos recordaron que, presuntamente, ella ya tendría pareja.

Wendy Guevara se ha mostrado muy coqueta con Nicola Porcella, por lo que no se descarta una relación entre los dos / Instagram: @soywendyguevaraoficial

La presunta pareja de Wendy Guevara

En una de las conversaciones dentro de LCDLFM, Sergio Mayer contó que, supuestamente, Wendy Guevara sacó a su novio Marlon de una discoteca y ahora lo mantiene. Ante esto, ella le puso un alto y le recordó que extraña a una exnovia, provocando que se quedara callado.

Hasta ahora, lo único que se sabe de Marlon es que participa en ciertos eventos con la influencer y, esporádicamente, colaboran para hacer contenido para redes sociales.

Marlon, la pareja de Wendy Guevara, suele acompañar a su novia en diversos eventos / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara confiesa que le gusta Nicola Porcella

Hace poco, Wendy Guevara se sinceró y le contó a sus compañeros que sí se siente atraída por Nicola Porcella, pero que, por el momento, no quiere romance.

“Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como, ‘güey, quiero algo con Nicola’, o sea es de broma, no soy tan pend*j* en dos días”, puntualizó.

Nicola y Wendy Guevara han protagonizado muchos momentos juntos y los internautas creen que podrían tener un romance. / TikTok: @chuyriveera

Te recomendamos: LCDLFM: Wendy Guevara confiesa que le gusta Nicola, ¿habrá romance?