LCDLFM: Wendy Guevara confiesa que le gusta Nicola, ¿habrá romance?

Los seguidores de Wendy ya quieren que se concrete algo entre ellos, ¿será?

Desde que inició La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha dado de qué hablar en sus interacciones con el peruano Nicola Porcella.

Ambos habitantes se han dejado ver muy juntos al bromear y hacerse comentarios entre ellos, pero todo fue más controversial cuando el exintegrante de Guerreros, trató de besar a la integrante de Las Perdidas.

Esta acción provocó que sus compañeros bromeen al respecto, aunque Wendy ya hizo una polémica confesión.

Wendy contó que le gusta Nicola, aunque no quiere ningún romance con él y todas sus interacciones han sido de broma, “todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como, ‘güey, quiero algo con Nicola, o sea es de broma, no soy tan pend… en dos días”.

Wendy y Nicola han protagonizado momentos juntos / Instagram

La reacción de sus compañeros no se hizo esperar y le confesaron a Wendy que Nicola podría no durar mucho en esta experiencia, debido a su baja popularidad, “no va a durar mucho aquí”.

“Te vas a enamorar de Nicola, te gusta”, agregó alguien más.