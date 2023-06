¡Cruzó la línea! Tunden en redes a Sergio Mayer por tocar sin consentimiento a Wendy Guevara en LCDLFM

Wendy Guevara se convirtió en la favorita del público para ganar en La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos México está dando mucho de qué hablar debido a diferentes polémicas que comienzan a surgir dentro de la casa. Tal fue el caso de Sergio Mayer, quien recientemente se convirtió en tendencia en redes sociales luego de haberle dado una nalgada a Wendy Guevara.

En un video se puede ver el momento en el que Mayer le da una nalgada a Wendy mientras ella esta distraída. En dicho clip se puede escuchar al actor asegurar que Wendy lo había provocado, situación que desató críticas por parte de los internautas.

Y es que, todo ocurrió cuando Wendy estaba agachada limpiando el suelo de la habitación, cuando de repente, Sergio Mayer, se acercó y le dio una nalgada.

Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, quienes se encontraban en la misma habitación, se rieron del momento, al tiempo en el que Sergio mencionó que Wendy fue quien lo provocó y les pidió a los presentes que fungieran como testigos de la situación.

“Es que no sé si son reales o de mentira (…) Oye me volteo y veo tremenda cara sonriéndome… Hay testigos, me provocó ¿sí o no?”, dijo el ex diputado justificando su acción.

Por su parte, Wendy Guevara reaccionó un tanto sorprendida y con una risa nerviosa y le hizo saber al actor que lo que hizo fue acoso y que se midiera: “Es acoso, Sergio. Mídete”, mencionó Guevara.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron en contra de Sergio Mayer al asegurar que ella en ningún momento le permitió que la tocaran.

Wendy Guevara se convirtió en la favorita del público para ganar en La Casa de los Famosos.

“Esos viejos son bien mañosos”; “Si Wendy no dio permiso no está bien”; “Yo que Wendy le doy tremenda bofetada a ese idiota, cómo se atreve a faltarle al respeto”; “¿Eso no es acoso?”; “Me parece una falta de respeto y luego cuando dice ‘me provoco’ quién se creía”; “Claro que es acoso, hasta yo me sentí incómodo con eso”, escribieron los usuarios.