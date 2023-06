Jorge Cañas, colaborador del programa Hoy, protagoniza la nueva obra de teatro Miss Bandidas

El actor Jair de Rubín da vida a la Reina de Belleza ‘Miss Italy’, quien hará lo necesario por robarse la corona.

El conductor Jorge Cañas, quien actualmente colabora en las cápsulas del programa Hoy está feliz porque se estrenó la puesta en escena Miss Bandidas, la cual, se presenta todos los miércoles en el Teatro de la República de la CDMX.

En TVNotas, platicamos con Jorge Cañas, quien también es actor y recién lo vimos en Como Dice El Dicho. Nos dio todos los detalles de esta divertida obra de teatro: “Estoy muy contento de ser ‘Ricky El negro Farella’ en Miss Bandidas, dirigidos por Emiro Balocco. Vamos a estar todos los miércoles a las 8 de la noche en el Teatro de la República y muy emocionado de regresar al teatro después de 6 años”.

Sobre el personaje de interpreta, el conductor comentó: “Es una comedia un tanto absurda por todo lo que sucede en un certamen de belleza que pasa absolutamente de todo. Mi personaje es el conductor de un certamen de belleza, que es egocéntrico, vanidoso, narcisista a más no poder, donde atrás están sucediendo muchísimas cosas; hay un comando armado ‘Chi Chis Pum’ que están acabando con todo y él sigue a lo suyo”.

Se estrena la obra de teatro Miss Bandidas en el Teatro de la República de la CDMX. / Fotos: Liliana Carpio

Continúa: “Yo, cuando vi por primera vez el libreto estaba de vacaciones en Acapulco, me habla Emiro y me dice: ‘queremos que protagonices la obra de teatro’, me mandaron el libreto y no paraba de reír, pero ya tenía ganas de regresar al teatro, ya había regresado a la actuación en Como Dice El Dicho, pero lo bien aprendido jamás se olvida, estaba nervioso porque yo amo conducir, llevo 6 años en Hoy y ya quiero tocar puertas para las telenovelas y series. Ahora vamos a hacer esta obra de teatro”.

Jorge Cañas platica sobre Miss Bandidas

En el elenco destaca la participación de Jair de Rubín, quien cuenta con una exitosa trayectoria en televisión desde que era un niño y ahora da vida a una Reina de belleza: “Es muy interesante el personaje, en realidad es el ‘Braian’, se infiltra en el concurso de Miss Universo para robarse la corona; son tres maleantes, los ‘Chi Chis Pum’, nos disfrazamos y hacemos todo un caos muy divertido”.

En la puesta en escena participan 9 actores en escena y 6 bailarinas. / Fotos: Liliana Carpio

Prosiguió: “En realidad, es muy cómico porque no deja de ser ‘Braian’ cuando toma el papel de ‘Miss Italy’, imagínense, todo lo que implica andar en tacones, bailamos, hay números donde cargamos, corremos y estar en tacones fue todo un reto, pero muy divertido (risas)”.

Jorge Cañas está feliz por su regreso al teatro con Miss Bandidas. / Fotos: Liliana Carpio

Por su parte, el director Emiro Balocco expresó: “Es una obra interactiva, todo el público que venga va a poder votar por su favorita con el teléfono a través de un código QR, pero el jurado principal son tres famosos que nos acompañaran en cada función. Empezamos este 7 de julio con Carmen Campuzano, José Montini y, por confirmar, Alejandro Tommasi; cada función será distinta, así que los esperamos porque se la van a pasar muy bien”.

Todo el elenco hará pasar un buen rato al público. / Fotos: Liliana Carpio

Cabe mencionar que, Jorge Cañas alterna personaje con Gerardo De Sales y también participan: Milena Granados como ‘Miss Colombia’; Jair de Rubín, ‘Miss Italy’; Tania Luna, ‘Miss México’; Yuriko Londo, ‘Miss Japón’; Milena Pinillo, ‘Miss Angola’; Isabela Carrera, ‘Miss USA’; Arantza Reyes, ‘Miss Venezuela’; Mario Negrete, ‘Miss Brasil’; y Daniel Moya es ‘Lamachi’.

Jair de Rubín platica sobre la obra Miss Bandidas