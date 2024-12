Karla Sofía Gascón respalda a Selena Gomez ante las críticas de Eugenio Derbez

El fin de semana estuvo lleno de polémica cuando se viralizaron las críticas del actor Eugenio Derbez al trabajo de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’. El comediante platicó con Gaby Meza en el podcast ‘Hablando de cine con’ en donde hizo comentarios acerca de la mala actuación de Selena y su pésima pronunciación del español.

Los comentarios fueron apoyados por la conductora del podcast y la controversia fue tan grande que la misma Selena Gomez respondió diciendo: “Entiendo lo que dices, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película. Además, nunca digas que mis fans son el problema al defenderme, como dices”.

Luego de las palabras de Selena, y los ataques por haberla criticado, Eugenio emitió una disculpa por sus comentarios: “Querida Selena, pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida. Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen de mi corazón”, escribió.

Puedes ver: Globos de Oro 2025: Selena Gomez y “Emilia Pérez” lideran las nominaciones, pese a críticas de Eugenio Derbez

Karla Sofía y Selena Gomez se han apoyado la una a la otra / Instagram

Eugenio supuestamente perdió 3 millones de seguidores en Instagram por la controversia y hasta Belinda salió a defender a Selena comentando que le parecía “lamentable” que se usaran las redes para criticar y no para construir.

Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gomez de los comentarios de Eugenio Derbez

En un comentario en Instagram, Karla Sofía apoyó a su compañera de ‘Emilia Pérez’ aprovechando los elogios que le dejó la cantante en una fotografía y le dijo: “Te quiero, no hagas caso a comentarios negativos, estás perfecta”.

Karla Sofía respaldó a Selena en medio de la controversia / Instagram

Además, en entrevistas la actriz trans se ha referido a Selena como “un amor” y destacó: “Selena Gomez no es ninguna diva pop como la gente pueda creer. Es la niña más normal del mundo, precisamente es la niña más natural que no tiene ningún tipo de pose que cuando la conoces lo único que quieres es abrazarla, esa es Selena Gomez”.

“Me ha gustado mucho trabajar con ella porque es de las actrices que te escucha y que estás con ella trabajando y no está pensando en las líneas que tiene que decir sino en lo que está pasando”, añadió.

Checa: Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por criticar su trabajo: “Como latinos debemos apoyarnos”

‘Emilia Pérez’ lidera las nominaciones en los Golden Globes con Selena Gomez; Karla Sofía Gascón podría ser la primera mujer trans en recibir este premio

En medio de la polémica, este 9 de diciembre se dieron a conocer los nominados a los ‘Globos de oro’ en donde la película ‘Emilia Pérez’ obtuvo 10 nominaciones superando a otras cintas como ‘Wicked’.

Además, este fin de semana Karla Sofía fue reconocida como Mejor actriz en los Premios del Cine Europeo donde se mostró contrariada ante las críticas, pero defendió a la película que protagoniza.

Mira: Selena Gomez le responde a Eugenio Derbez tras sus críticas: “Lo siento, hice lo mejor que pude”

Se conocieron porque trabajaron en la película / Instagram

La actriz mencionó que en Estados Unidos se han realizado todo tipo de películas con muchos estilos “que nadie cuestiona”, así que se dijo harta de que la cinta en la que actúa deba dar alguna justificación.

“Esto no es un documental, lo he dicho aquí, en México y en todos los países. Esto es una película que podría haber estado localizada en cualquier país del mundo porque desaparecidos, dr0ga y feminicidios hay en cualquier parte. Vivimos en un mundo asqueroso”, sentenció.