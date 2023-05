Conductora de Televisa revela que la corrieron por no aceptar salir con su exjefe

Actualmente la también periodista de deportes forma parte del equipo TUDN.

La conductora Diana Ballina, conductora y periodista de deportes, quien actualmente colabora en TUDN, compartió en una entrevista para La Saga, que, si bien no considera que haya vivido acoso a lo largo de su trayectoria, si la llegaron a correr por no salir con su exjefe.

La presentadora, quien también colaboró en el noticiero Al Aire, que presentaba Paola Rojas en Televisa antes de su salida en enero de 2023, recordó que rechazar a un jefe le costó caro cuando comenzaba su carrera en los medios.

En la entrevista, Diana Ballina no quiso hablar en primera persona por la cual en la entrevista se refirió a la prima de una amiga por sugerencia del entrevistador, quien la cuestionó si había vivido acoso.

Diana Ballinas no quiso revelar nombres ni el programa en el que se encontraba trabajando mientras le ocurrió esta experiencia. / Instagram: @dballinas

“No, bueno es que no sé, si en aquel tiempo era acoso o no, buen o diré que no, pero bueno la prima de una amiga cuando tenía sus primeros trabajos, el jefe si la invitaba a salir y era como híjole, apenas estoy empezando en esto, y si le dijo que no”, dijo.

Agregó que para no rechazarlo optó por darle largas a su superior, sin embargo, esto le hizo perder el trabajo.

“Conforme podía le decía sí, pero luego, qué pasa que a esa prima de una amiga pues la corrieron”, recordó sobre la lamentable experiencia que vivió.

Finalmente, la presentadora aseguró que afortunadamente en TUDN vive en un ambiente laboral muy positivo con colaboradores que realmente se llevan bien.