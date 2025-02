Daniel Bisogno en estado crítico reúne a su familia en medio de alarmantes complicaciones de salud, reportan

El reconocido conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores debido a su delicado estado de salud.

Bisogno, quien en septiembre de 2024 se sometió a un trasplante de hígado, ha enfrentado múltiples complicaciones en su recuperación. En medio de la celebración del 29 aniversario de Ventaneando, confesó que había padecido una infección bacteriana en la sangre y una estenosis de las vías biliares, condiciones que lo llevaron a varias hospitalizaciones.

Daniel Bisogno confesó cuál ha sido el momento más complicado y doloroso de su vida / Instagram: @bisognodaniel

Te puede interesar: Daniel Bisogno estaría nuevamente hospitalizado por problemas en el riñón, según reportes

Daniel Bisogno vuelve al hospital: su estado de salud se agrava

El pasado 7 de febrero, trascendió que Bisogno había sido internado nuevamente debido a un fuerte deterioro en su estado de salud. Según el programa En Shock, el conductor estaría presentando insuficiencia renal, también problemas de trombosis una afección grave que implica la formación de coágulos en las arterias que llevan sangre a los pulmones. Además, se reporta que sufre de intolerancia oral, lo que le impediría ingerir alimentos con normalidad.

El periodista Jorge Carbajal comentó sobre la gravedad de la situación: “Dijeron que Daniel Bisogno sigue internado… En lo último que nos quedamos es que ya le habían detectado la insuficiencia renal… Ahora, resulta, dicen que ya le salieron nuevos padecimientos. Entre ellos, una cosa que se llama intolerancia en vía oral y otra que es la trombosis AP. Se supone que son nuevos en el organismo de Daniel Bisogno”, dijo Jorge Carbajal.

“Qué lamentable, qué mal. Muchos han dicho que se debe a la falta de cuidados que ha tenido. En ese caso, uno debe de estar claro que si no te cuidas del todo, una consecuencia tiene que haber”, agregó.

El conductor nuevamente se ausento del programa de espectáculos. / X: Ventaneando

No te pierdas: Hermano de Daniel Bisogno aclara el estado de salud del conductor de ‘Ventaneando’

Daniel Bisogno convoca a su familia en el hospital ¿Cuál es el estado de salud?

El 10 de febrero, la situación se tornó aún más alarmante cuando se informó que Bisogno había solicitado la presencia de toda su familia en el hospital. De acuerdo con la agencia Kadri Paparazzi, allegados al conductor aseguraron que su estado de salud se encuentra en un punto crítico.

Durante una transmisión en vivo, los periodistas conocidos como el Lobo y el Chacal detallaron que el conductor había llamado a su círculo más cercano, incluyendo a su exesposa y a su hija.

“Hoy, después de un mes y medio internado, las cosas se han complicado. Nos acaban de avisar que Daniel pidió ver a toda su familia. Esto es una señal de que algo grave está pasando”, reveló el Lobo desde las afueras del hospital.

Según la misma fuente, el estado de salud de Bisogno no solo estaría comprometido por su hígado, sino también por problemas renales.

“Ya no solamente tenía dañado el hígado.Ahora los riñones se habían infectado. Le habían sacado muestras de médulas ósea porque temían que también se hubiera infectado la médula. Llegó con un aliento fuertísimo que eso significa que los riñones ya se estaban infectando por dentro” El Lobo

Mira: Daniel Bisogno es captado en restaurante: su estado de salud sigue generando preocupación

Familiar de Bisogno preocupa al salir del hospital “desencajado”

El panorama se torna aún más incierto cuando un familiar de Bisogno salió del hospital con un semblante visiblemente afectado. “A la distancia vi a un familiar (de Daniel). No quiero decir ahorita nombres. No sé si algo no le latió o si se le olvidó un documento, pero bajó del elevador la hizo regresar, pero se ve desencajado, pero se ve mal… No quiero ser imprudente. No quiero incomodar. No sé qué esté pasando, pero vamos a esperar y vamos a guardar distancia porque con estas cosas hay que mostrar todo el respeto”, finalizó el Lobo, quien se encontraba afuera del hospital y por respeto cortó la trasmisión.

Hasta el momento, ni Ventaneando ni el propio Daniel Bisogno han dado declaraciones oficiales sobre su estado de salud. Sin embargo, la preocupación sigue latente, y se espera que en los próximos días se emita un comunicado con información actualizada.