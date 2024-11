Fernando Colunga regresa a las telenovelas, el actor revela nuevos detalles del melodrama

El regreso de Fernando Colunga a Televisa ha sido uno de los momentos más emocionantes del 2024 para la televisión mexicana.

La noticia de su retorno se consolidó durante el Upfront de Televisa el 23 de octubre, un evento en el que se presentan los próximos proyectos de la televisora.

Colunga, quien fue uno de los invitados especiales, robó miradas tras su ausencia de siete años en la empresa, donde inició su exitosa carrera con protagónicos en telenovelas emblemáticas como María la del Barrio y Porque el amor manda.

Su regreso a Televisa lo posiciona una vez más en el grupo de talentos exclusivos de la televisora, junto a nombres como David Zepeda y Sebastián Rulli.

Colunga protagonizará una nueva telenovela de Juan Osorio

Tras su participación en la exitosa El maleficio, Fernando Colunga continuará su carrera en Televisa con un protagónico en una telenovela de Juan Osorio.

El productor, reconocido por éxitos como Mi marido tiene familia y Soltero con hijas, ha anunciado que su próxima producción podría titularse Amanecer.

En una reciente entrevista en el programa Cuéntamelo ya!, Colunga expresó su entusiasmo por trabajar nuevamente con Osorio, con quien ya colaboró en el 2012 en Porque el amor manda.

“(El 2025) pinta muy bien. Yo digo que no hay como cerrar el año así, haciendo algo, trabajando, y mucho mejor y bendecido empezarlo con trabajo y este es el caso. Tenemos ahí un proyecto en puerta. (Estoy) muy ilusionado, muy animado”, mencionó el actor.

Un personaje complejo y sorprendente es el que hará Fernando Colunga

Colunga también reveló algunos detalles sobre el personaje que interpretará en Amanecer. Según compartió, se tratará de un hombre de buenos sentimientos, pero con un pasado complicado que pondrá a prueba su moralidad.

“Es un personaje que tiene de todo”, señaló Colunga, quien asegura que el papel está diseñado para sorprender al público.

“Este personaje que viene es bastante complejo porque me dijeron ‘va a ser un villano’ y no, va a ser un personaje que, para sorpresa de mucha gente, es de buenos sentimientos. Es un hombre bueno que viene de una infancia terrible, ha sufrido. Está luchando por no tener nada que ver con esa infancia, pero luego la vida todo lo pone de cabeza y bueno, hasta la gente buena, cuando sufre cosas, puede cambiar y puede tener este tipo de arranques”, explicó el actor.

El 2024, un gran año para Fernando Colunga

El regreso de Fernando Colunga a la televisión mexicana también marca un momento de éxito personal y profesional para el actor. En marzo de este año, Colunga y su pareja, Blanca Soto, se convirtieron en padres de un niño, según reveló una fuente cercana a TVNotas.

A pesar de llevar su vida personal con discreción, esta noticia fue confirmada por personas allegadas a la pareja, quienes compartieron que el actor estuvo presente en el nacimiento y ha demostrado ser un padre devoto y amoroso.

“Para mí fue un año muy bueno. Yo siempre lo digo, estoy agradecido con Dios, con la vida, a mí me trata muy muy bien. Creo que soy una gente afortunada, tengo cosas que a veces no caminan como yo quiera, como todos, pero siempre soy positivo y creo que eso siempre se me devuelve. Además, tengo el cariño del público, que eso es algo que no hay forma de valuar”, expresó Colunga.

La combinación de Fernando Colunga y Juan Osorio ha generado grandes expectativas entre los fanáticos de las telenovelas. Después de varios años fuera de Televisa, el actor regresa para conquistar de nuevo al público con un personaje lleno de matices y profundidad.

La nueva telenovela promete cautivar a la audiencia y consolidar el regreso de Colunga como una de las estrellas más queridas de la televisión mexicana.

