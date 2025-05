¿Por Christian Nodal y Ángela Aguilar? Cazzu llora durante entrevista en vivo y dice “lo han logrado”

En medio del éxito que ha logrado con el estreno de su más reciente sencillo ‘Mala suerte’, Cazzu vuelve a dar de qué hablar al romper en llanto durante una reciente entrevista en vivo, ¿por culpa de Nodal y Ángela Aguilar?

Los últimos meses no han sido nada fáciles para Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, principalmente por las especulaciones que se han dado desde su ruptura con Christian Nodal, suscitada en mayo del 2024, tras dos años juntos y una hija en común.

Muchos aseguran que el cantante mexicano le fue infiel a la argentina con su actual esposa, Ángela Aguilar, pues tan solo dos semanas después de su separación, Nodal le gritó al mundo su amor por la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

Luego de un mes, se casaron en una ceremonia íntima, pero lujosa en una hacienda de Cuernavaca, en la que asistieron familiares y amigos más cercanos. Pese a las críticas y los rumores sobre una crisis matrimonial, Nodal y Ángela se muestran muy enamorados.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

No te pierdas: Christian Nodal se gana el cariño de la abuela de Ángela Aguilar:"Te quiero a pesar de los tatuajes”

¿Por qué Cazzu lloró durante una entrevista en vivo?

Durante el pasado fin de semana, Cazzu asistió al programa argentino ‘La Peña de Morfi’ para promocionar su nuevo álbum ‘Latinaje’. En algún punto, la reggaetonera rompió en llanto.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, no fue por Nodal o Ángela Aguilar. La intérprete de ‘Nada’ lloró después de que los presentadores le mostraran un video de su abuela, Mery, escribiéndole una emotiva carta.

En su mensaje, la adulta de la tercera edad manifestó estar muy orgullosa de su nieta. También le deseó todo lo mejor en su nueva etapa como madre.

“¿Te acuerdas cuando te regalaba los diarios y con tanta alegría te ponías a escribir tus primeros cuentos?, que algunos los tengo guardados y hoy admiro todo lo que lograste con tu generosidad y dedicación. Le pido a Dios que las proteja a vos y (a tu hija)”, dice parte de la carta de la abuela Mery.

Checa: Ángela Aguilar confiesa que vivió “meses crueles” y asegura que Nodal la salvo: “No podría estar sonriendo”

¿Qué dijo Cazzu ante la carta de su abuela Mery?

Tras escuchar las palabras de su abuela, Cazzu, entre lágrimas, le dijo a los conductores que habían logrado “hacerla llorar”, pese a que ese no era su objetivo.

“Esto es muy especial porque esa canción, que escogí para hacer un cover, cuando la empiezo a cantar, pienso en mi abuela. No me dio tiempo de mandarle un saludo y ustedes salen con esto que, nada, lo han logrado” Cazzu

También puntualizó que su abuela ha sido una gran inspiración en su vida, principalmente, a la hora de escribir canciones: “Ella me enseñó a escribir. Me enseñó el valor de la palabra. Me dijo ‘tienes que escribir’. Me regaló mi primer diario. Le debo muchas cosas”, expresó.

El emotivo momento culminó con los presentadores dándole un caluroso abrazó a la celebridad, mientras le manifestaban su admiración.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué opina Cazzu sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Pese a todo lo que se ha dicho en torno a su ruptura con Nodal, Cazzu ha mostrado no sentir enojo o resentimiento. Además de negar que sus más recientes canciones de desamor tuvieran alguna clase de dedicatoria, también les ha deseado todo lo mejor a la nueva pareja.

“No tengo ningún sentimiento negativo contra ellos. De hecho, me encanta si son felices. No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella”, dijo en su momento.

Cabe mencionar que, hace algunas semanas, diversos medios reportaron que, presuntamente, la argentina habría iniciado un proceso legal para que Ángela no conviviera con su hija. No obstante, esto no ha sido confirmado o desmentido por ninguna de las partes.

Mira: Ángela Aguilar confirma que Christian Nodal odia a los perros: ¿Sí golpeó a mascota de Belinda?