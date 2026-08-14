¿Te duele amamantar? Lo que puedes revisar para vivir una lactancia más cómoda

Los primeros días son un periodo de aprendizaje para ti y tu bebé. Puede haber sensibilidad al inicio, pero si cada toma duele, las molestias aumentan o aparecen lesiones, es importante revisar qué está pasando.

Con algunos ajustes y la orientación adecuada, la alimentación puede volverse más cómoda para ambos.

Lactancia materna / Cortesía

¿Qué puede causar las molestias cuando amamantas a tu bebé?

Cuando el bebé se prende solamente del pezón, la presión puede provocar dolor, irritación o grietas. También pueden influir una postura incómoda, el roce constante con la ropa o la sensación de llenura cuando aumenta la producción de leche.

La lactancia se aprende: tú y tu bebé pueden necesitar tiempo para encontrar la posición que mejor les funcione.

Lactancia materna / SiMiBaby

Pequeños ajustes que pueden ayudarte

Busca una posición en la que tu espalda y tus brazos estén bien apoyados.



Mantén a tu bebé cerca de ti y con su cuerpo alineado.



Asegúrate de que abra bien la boca y abarque el pezón y parte de la areola.



Si el dolor continúa, busca ayuda a un profesional de la salud o especialista en lactancia.

No existe una posición correcta. Lo importante es que ambos estén cómodos y que el bebé pueda prenderse correctamente al pecho.

Apoyos para sentirte más cómoda

Protectores de lactancia: Ayudan a disminuir el roce de la ropa y mantener la zona más cómoda entre cada toma.



Extractor manual: Si sientes el pecho lleno, puede ayudarte a extraer leche de forma práctica, aliviar la presión y facilitar la alimentación cuando sea necesario.

Utiliza cada producto siguiendo sus instrucciones. Si el dolor continúa o empeora, recuerda que estos accesorios no sustituyen la valoración de un profesional de la salud.

Protectores de lactancia y extractor manual / SiMiBaby

¿Cuándo es importante pedir ayuda?

El dolor persistente puede tener diferentes causas, por lo que una valoración completa de la mamá, el bebé y una toma de lactancia ayuda a identificar qué está ocurriendo:

Dolor intenso o que no mejora



Grietas profundas en el pezón



Fiebre o enrojecimiento importante de la mama



Molestias que dificultan la alimentación de tu bebé

Lactancia materna / SiMiBaby

Cada lactancia tiene su propio ritmo

No tienes que saberlo todo desde el primer día. Tú y tu bebé necesitan tiempo para conocerse, practicar y descubrir qué les funciona mejor. Con información, acompañamiento y paciencia, cada toma puede convertirse en un momento más cómodo y tranquilo para ambos.

SíMIBaby te acompaña en cada etapa de la lactancia.

Conoce productos pensados para apoyar tu comodidad y encuentra más consejos de especialistas en: www.simibaby.com