¿Te duele amamantar? Lo que puedes revisar para vivir una lactancia más cómoda
Los primeros días de la lactancia son de aprendizaje para ti y tu bebé, ¿te duele? Esto te interesa.
Los primeros días son un periodo de aprendizaje para ti y tu bebé. Puede haber sensibilidad al inicio, pero si cada toma duele, las molestias aumentan o aparecen lesiones, es importante revisar qué está pasando.
Con algunos ajustes y la orientación adecuada, la alimentación puede volverse más cómoda para ambos.
¿Qué puede causar las molestias cuando amamantas a tu bebé?
Cuando el bebé se prende solamente del pezón, la presión puede provocar dolor, irritación o grietas. También pueden influir una postura incómoda, el roce constante con la ropa o la sensación de llenura cuando aumenta la producción de leche.
La lactancia se aprende: tú y tu bebé pueden necesitar tiempo para encontrar la posición que mejor les funcione.
Pequeños ajustes que pueden ayudarte
- Busca una posición en la que tu espalda y tus brazos estén bien apoyados.
- Mantén a tu bebé cerca de ti y con su cuerpo alineado.
- Asegúrate de que abra bien la boca y abarque el pezón y parte de la areola.
- Si el dolor continúa, busca ayuda a un profesional de la salud o especialista en lactancia.
No existe una posición correcta. Lo importante es que ambos estén cómodos y que el bebé pueda prenderse correctamente al pecho.
Apoyos para sentirte más cómoda
- Protectores de lactancia: Ayudan a disminuir el roce de la ropa y mantener la zona más cómoda entre cada toma.
- Extractor manual: Si sientes el pecho lleno, puede ayudarte a extraer leche de forma práctica, aliviar la presión y facilitar la alimentación cuando sea necesario.
Utiliza cada producto siguiendo sus instrucciones. Si el dolor continúa o empeora, recuerda que estos accesorios no sustituyen la valoración de un profesional de la salud.
¿Cuándo es importante pedir ayuda?
El dolor persistente puede tener diferentes causas, por lo que una valoración completa de la mamá, el bebé y una toma de lactancia ayuda a identificar qué está ocurriendo:
- Dolor intenso o que no mejora
- Grietas profundas en el pezón
- Fiebre o enrojecimiento importante de la mama
- Molestias que dificultan la alimentación de tu bebé
Cada lactancia tiene su propio ritmo
No tienes que saberlo todo desde el primer día. Tú y tu bebé necesitan tiempo para conocerse, practicar y descubrir qué les funciona mejor. Con información, acompañamiento y paciencia, cada toma puede convertirse en un momento más cómodo y tranquilo para ambos.
SíMIBaby te acompaña en cada etapa de la lactancia.
Conoce productos pensados para apoyar tu comodidad y encuentra más consejos de especialistas en: www.simibaby.com