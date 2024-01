Alicia Machado comparte a su favorito para ganar LCDLF4, y por supuesto, no es Chrisitian Estrada

La vencedora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, Alicia Machado, compartió sus pronósticos para la cuarta edición del reality, en el cual celebridades conviven en una casa.

Según Machado, en esta ocasión un hombre se llevará el título. En una entrevista en el programa ‘Pica y se extiende’ de Telemundo, expresó su convicción:

“Creo que esta edición la va a ganar un hombre”, destacando la importancia de brindar a los hombres una oportunidad en el programa que hasta ahora ha sido ganado por mujeres como Ivonne Montero, Madison Anderson y Wendy Guevara.

Alicia Machado es la ganadora de La Casa de los Famosos. Manelyk queda en segundo lugar. #LaCasaDeLosFamosos #LCDLF pic.twitter.com/sMIHIw236V — Te Quisiste Lucir. (@MrKinganator) November 16, 2021

Alicia Machado quiere que esta temporada la gane un hombre

“Tiene que ganarla un hombre porque creo que ya es hora que también en ‘La casa de los famosos’ le demos un voto de confianza a los hombres. Que muestren también lo mejor de sí”, agregó la ex Miss universo.

Cabe señalar que de último momento, en pleno estreno de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’, ingresó Christian Estrada, exnovio de la exreina de belleza que hace unos días confirmó su soltería.

¿Alicia Machado apoya a Christian Estrada en La casa de los famosos?

Durante su participación en el programa, Alicia mencionó quiénes son sus favoritos para ganar esta nueva edición que comenzó este martes, 23 de enero.

“Mis gallos son... el primero; Gregorio Pernía que es mi brother, mi hermano, es un gran padre. Es un buen hombre. Es un hombre decente y tiene todo mi apoyo. Cuidado con (Alfredo) Adame. Me cae muy bien. Soy team Adame. Mi otro gallo (es) Lupillo Rivera”. Alicia Machado

La ex Miss Universo no mencionó para nada la participación de Christian Estrada, pero fue en este programa dónde habló de su ruptura con Christian Estrada y aseguró que nunca debió darle una segunda oportunidad, pero no tenía más que decir sobre su expareja.

¿Por qué Alicia Machado y Christian Estrada rompieron su relación?

Ni Alicia Machado ni Christian Estrada han hablado de los motivos de la ruptura, pero recientemente el conductor de ‘Chisme no like’ Javier Ceriani afirmó que la exreina de belleza se hartó de que Christian Estrada viviera en su casa sin aportar ni un peso y por si fuera poco descubrió una infidelidad que la llevó a romper con el modelo.

