Dune 2: Zendaya confesó cómo fue grabar las escenas románticas e incómodas con Timotheé Chalamet

Zendaya y Timothée Chalamet explicaron cómo fue vivir un romance futurista.

En el marco del estreno de los primeros avances de la secuela de Dune, la cual protagonizan Zendaya y Timothée Chalamet, ambos famosos, así como el director Denis Villeneuve se sinceraron en entrevista para un medio internacional sobre cómo fue grabar la cinta.

En una conversación para Vanity Fair, los jóvenes actores hablaron sobre la posibilidad de vivir un romance en un universo futurista, algo que describieron como una situación incómoda debido a algunos momentos que vivieron a lo largo del rodaje de la película de ficción.

Timotheé Chalamet tiene un romance con Zendaya en la secuela de Dune / Instagram: @dunemovie

“Fue divertido tratar de descubrir en esta charla espacial futurista, ¿cómo coquetean? ¿Cómo se ve eso para un guerrero espacial y el joven duque de un planeta? ¿Cómo demuestran que se gustan? Definitivamente estábamos tratando de navegar por eso, lo cual fue divertido porque todos estábamos perplejos. Creo que es tan extraño para nosotros como probablemente lo sea para los personajes”, inició Zendaya.

Sin embargo, eso no fue todo, pues la estrella de Euphoria detalló más sobre cómo es para su personaje Chani (miembro misterioso de la tribu Fremen que habita en el desierto de Arrakis) iniciar una historia de amor con Paul Atreides ( joven duque de un planeta encarnado por su compañero).

Timotheé Chalamet y Zendaya protagonizan Dune 2 / Instagram: @dunemovie

“Yo estaba como, ¿Chani se vuelve incómoda? ¿Eso le pasa a ella? ¿Sabe lo que se siente?. Seguí diciéndole a mi equipo: ‘Lo más importante es esa chispa, esa relación entre estos dos personajes’. Si no capturamos eso, si no tenemos eso en pantalla, no hay película. El epicentro de la historia es esta relación”, agregó la famosa.

Cabe destacar que esta torpe historia de amor se da paralelamente a que la película trata de la búsqueda de la venganza por parte de Paul, y la determinación de Chani, quien busca proteger y defender su mundo natal.