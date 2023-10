Edwin Luna presenta su Norteño vibe con gran éxito

La noche del pasado martes 17 de octubre en Monterrey, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey presentaron ante medios nacionales e internacionales su nuevo disco titulado Norteño vibe, donde además de sus clásicos instrumentos, aumentó tololoche, acordeón y guitarras que engrandecen a la banda.

Con un showcase que repasó cada canción de este nuevo material discográfico, y recordando los grandes éxitos que lo han llevado a la fama y convertirse en uno de los consentidos del pueblo mexicano.

Edwin contento compartió este momento con su esposa Kimberly Flores, con quien canta el tema La pareja perfecta con quien compartió el escenario.

Edwin Luna presentó con gran éxito su nuevo disco / Luis Marín

Ante los cuestionamientos de la prensa, el líder de la banda compartió: “Me tardé 7 años en sacar un material porque se vino todo, desde la pandemia, hasta la forma en cómo crear estos nuevos sonidos. El resultado ha sido enriquecedor y espero que sea del agrado de nuestro público. Además, también no nos habían dado las visas de trabajo y por eso fue que no habíamos lanzado el material”.

Al preguntarle el por qué incluir a su esposa en una de las canciones, contestó: “Es un tema que llegó a nuestras vidas desde hace 2 o 3 años y quería que fuera ella. Se preparó mucho Kim y aquí está el resultado”.

Por su parte, Kim enfrenta las críticas sobre su manera de cantar: “Yo siempre he dicho que no soy cantante ni nada de eso, me preparé y tomé clases durante dos años y el resultado me gusto. No pretendo ser una gran cantante, pero me gusta lo que estoy haciendo”.

Además, de esta nueva producción, Edwin adelantó que viene una gira con la banda “los Recoditos” para el próximo año y también habrá gira del disco Norteño vibe: “Este año se cierra con esta producción, para empezar con las dos giras para estar en varias partes de la República Mexicana y parte de Estados unidos”.

Norteño Vibe se compone de 12 canciones nuevas y la colaboración con Kimberly Flores, también canta con PACD, hermosillense que está triunfando en el rap.