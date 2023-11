El show Rock jude fest se presentará en el centro cultural Telmex; conoce todos los detalles

Este show hará vibrar a todos los presentes con algunas de las canciones más representativas del cantante David Bowie y de las agrupaciones Queen y de Beatles.

Este espectáculo busca realizar en cada presentación un homenaje a estos tres grupos tan importantes que cautivaron a muchas generaciones.

La noche del 30 de noviembre se podrá escuchar temas que interpretó David a lo largo de estos años como Héroes, Kook, Let’s dance, Spice oddity’, Starman, Life on mars, entre otras.

show Rock Jude Fest / Alejandro Isunza

De una de las agrupaciones que marcaron los años 80 fue Queen, por lo también se podrán cantar canciones como Bohemian Rapsody, I want to break free, Don’t stop me now, entre algunas más.

Además, de los temas iconos de Beatles como Let it be, Come together, Here comes the sun, y muchas más.

En conferencia de prensa, Leonardo de Lozanne dijo: “Estoy muy emocionado de ser parte de este proyecto porque cada noche es especial. Y en cada lugar que nos presentamos es diferente. Porque son tantas canciones de cada una de estas bandas que en cada presentación un repertorio diferente”.

Los tres cantantes que conforman este espectáculo se presentan este próximo 30 de noviembre a las 20:30 horas en el Centro cultural Telmex 1 y viajarán a otros estados de la república

Daniel Gutiérrez comentó que siempre ha tenido la influencia musical de los Beatles. Pero se siente más identificado con Queen: “Mi primer disco de acetato fue de ‘The game’, lo escuché hasta que se rayó el disco”.