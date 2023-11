Ema Pulido responde a quienes la piden fuera de Hoy: ¡Qué llamen a Lola Cortés!

Después de la polémica que se generó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, debido a la crítica que hizo ‘La juez de hierro’ a Tefi Valenzuela y al Borrego Nava, el público la acusó de incitar a la violencia. Por ello, nos dimos a la tarea de buscarla para saber su posición al respecto.

Señora, ¿Qué tiene que decir sobre las críticas que ha recibido en redes por los comentarios que hizo en el programa?

“Aprendo mucho de las críticas y como en este caso, es un gran aprendizaje. Me tengo que medir con mi humor negro o con mis payasadas que me salen sin pensar. Tengo que medirme. Voy a tener que decir las cosas de otra forma” .

“Yo trato de que respeten más lo que están haciendo, que se entreguen. Así tienen que hacer todos sus trabajos, como actores, cantantes, hasta como influencers.

“En mi forma más humilde, pido una gran disculpa. Voy a tratar de corregir mi humor negro, pero estoy en contra de la violencia. Todavía me gira la piedra, tengo mis valores bien puestos, y con amor y respeto a mi trabajo”.

“Quieren que me salga del programa, ¡qué llamen a Lola Cortés! no tengo ningún inconveniente en irme. Desde que me pusieron están con eso. Ella es muy respetable, yo tengo lo mío, cada uno tiene su valor y su forma de ver las cosas”. Ema Pulido

“Afortunadamente hay gente que me aprecia, que ve el programa y que le gusta y por eso estamos en los ratings más altos, el doble del año pasado”.

“NO SOY CARNICERA, SOY UN BOMBÓN” Ema Pulido

La crítica sobre que le cambié el nombre a Tefi, eso desde que estoy chava, es algo increíble, no sé por qué le cambio el nombre a las personas. Al final, tengo que ser objetiva. De repente no alcanza el tiempo, me interrumpen, de pronto para mi es pesado. Tengo gente que me está vigilando en lo que digo, cada vez me preocupo por ser mejor juez, pero no soy carnicera, soy un bombón. Trato de que amen la danza y que la conozcan.

“EL BORREGO ES MI FAVORITO, ÉL Y TEFI SON DE LAS MEJORES PAREJAS” Ema Pulido

“Y sí el Borrego es mi favorito porque se entrega 100% y se las ingenia para hacer bien sus coreografías, su pareja igual. Es una pareja padrísima. Para que suelte un 8 es muy difícil y ya les di dos (veces) 8. Yo no puedo decir algo que ofenda ni a Tefi ni al Borrego porque para mí ahorita son de las mejores parejas. Que el señor no tiene la mejor figura, yo no estoy criticando figuras, sí el vestuario, el ingenio, la entrega, el lenguaje. No nada más que bonito cuerpo, que bonita boca, no.

¿Qué soy incongruente? A lo mejor todos somos incongruentes. Trato de ser congruente, sé lo que se siente estar en la pista, las lastimadas, los nervios y luchar por estar bien, por tener un objetivo, una carrera buena, una escuela buena, constructiva. Yo no soy destructiva, y si lo soy, a lo mejor porque tengo un humor negro. A veces dices: me quiero morir y ni te matas ni te mueres, son expresiones en el momento. A veces cuando me como un pastel digo: ‘ está orgásmico’ y la gente se espanta, y digo: ‘¿por qué no puede estar orgásmico? Gritas y aúllas de lo rico que esta”.

ESTO FUE LO QUE DIJO EN EL PROGRAMA

“Borrego a mi lo único que me preocupa es que no eres el rey de la popularidad ni de las redes, algo tienes que apurarte, m*ta a Mariana (Tefi), haz algo, d3strípala, v1olal* hazle algo, al juez o algo, contéstale para que de alguna forma tengas influencias, tengas público”.