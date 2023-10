Critican a Ema Pulido por pedirle al Borrego Nava que agreda a Tefi Valenzuela; Hoy se disculpa

Tefi Valenzuela vivió un episodio violento al lado de Eleazar Gómez, así que los comentarios de Ema Pulido en el concurso de baile del programa Hoy no fueron del agrado del público.

El jueves 26 de octubre, la maestra Ema Pulido emitió su crítica para Tefi Valenzuela y el ‘Borrego’ Nava en el concurso de baile del programa matutino de Televisa, ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pero sus palabras dieron de qué hablar en redes sociales y fue duramente criticada.

Latin Lover dio su crítica, previo a la maestra y le dijo a la pareja de baile que les aplaudía su entrega, aunque regañó al conductor: “Las horas que no estás aquí ensayando cuentan”, pues hace unos días sufrió una lesión en los ensayos y no ha podido recuperarse al 100%.

Entonces, Ema Pulido destacó: “Ay, Latin, qué exagerado eres. Todo el mundo hace hasta el arroz con leche todos los días. Ven a los niños y hacen mil cosas. ¿Por qué no va a poder hacer un trabajo si está entregando la emoción, el gusto por bailar? Fíjate muy bien en las características del señor, y a mí, la verdad… tú eres medio tóxico, porque ya le estás poniendo más trabajo”.

¿Qué opinan de esto?



Ema Pulido la regó en televisión nacional con estos comentarios tan desafortunados.



“Mát4la, destríp4la”



¿Es enserio? Que horror

Sin embargo, para la señora, el ‘Borrego’ no goza de tanta popularidad en redes como su competencia en el concurso y emitió el polémico comentario: “Lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes. Algo tienes que (hacer). Apurarte, m4t4 a Mariana, destríp4l4, viól4l4, ay, perdón, Tefi. Van dos veces que cambio de nombre, pero de todas maneras haz algo, o al juez dile, contéstale, para que de alguna manera tengas influencia y tengas público, porque eso decide”.

Recordemos que Tefi Valenzuela vivió un episodio violento con su expareja Eleazar Gómez, así que el comentario de la juez de hierro la desconcertó por completo.

Más tarde, en redes sociales resaltaron el momento y le llovieron críticas a la experta en baile por su desafortunado comentario en el que además de llamar a la violencia contra la mujer, hacía también una indirecta referencia a cómo fue que Tefi saltó a la fama con sus palabras.

Tefi Valenzuela se quedó desconcertada ante el comentario de Ema Pulido / Instagram

“El comentario de Ema Pulido fomenta violencia hacia la mujer y sobre todo decir que lo hiciera para ganar popularidad. Fue pésimo y espero hagan algo al respecto”, “Qué asco Ema diciéndole al ‘Borrego’ que m*te a Tefi para que gane seguidores”, fueron algunos de los comentarios en redes.

El programa Hoy se disculpa por comentario polémico de Ema Pulido

Esta mañana, a través de sus redes sociales, el programa Hoy emitió un comunicado en el que ofrece una disculpa al público por las palabras de la maestra Ema en Las estrellas bailan en Hoy.

“Ni el programa Hoy, ni yo, Andrea Rodríguez, respaldamos ni compartimos de ninguna manera los comentarios hechos por la juez en ese momento. En este espacio, valoramos el respeto, la ética y la integridad en todos los aspectos”, dice la productora del matutino en el escrito.

“Entendemos la indignación y preocupación que estos comentarios han generado y queremos asegurar a nuestro público que esta situación no se toma a la ligera”, indicaron.

La productora también resaltó las disculpas no solo al público, sino también a Tefi Valenzuela como mujer y concursante:

“Ofrezco una disculpa sincera tanto a Tefi Valenzuela como a nuestra audiencia, porque al ser un programa en vivo y estar finalizando, no se tomaron las acciones debidas al momento”. Comunicado de la producción del programa Hoy

Finalmente, señalaron que la repercusión del comentario con Ema Pulido fue tener una llamada de atención para que no se repita: “He hablado con la maestra Ema Pulido y ha comprendido perfectamente que la violencia de género es un tema que se debe tomar con seriedad. Lamenta profundamente haber realizado esos comentarios. La violencia de género siempre ha sido reprochable, pero en estos momentos es inadmisible”, concluyó.

Ema Pulido se disculpa y aclara sus palabras

Antes de comenzar la competencia de esta mañana, la maestra se disculpó en la transmisión en vivo. Raúl Araiza reiteró que no comparten ni respaldan los comentarios que emitió la integrante del panel de jurados y le dio la palabra a los dos involucrados en la controversia.

Latin Lover aclaró que en ningún momento se carcajeó por los comentarios de Ema Pulido, sino lo que le causó risa fue que confundiera el nombre de Tefi como siempre.

La Maestra #EmaPulido ofrece una sincera disculpa por sus comentarios el día de ayer durante #LasEstrellasBailanEnHoy

Entonces, Ema Pulido tomó la palabra y dijo que se habían malinterpretado los comentarios: “Nadie se imagina, creo que solamente Dios, es el único que me puede creer, que lamento tanto que la gente haya malinterpretado mis palabras, mi expresión. Desde que tengo uso de razón he defendido la integridad de los hombres, los bailarines, que se menosprecia, que el bailar es como algo malo, para mí ha sido un arma de vida”.

Destacando que “toda la vida” ha “defendido a la mujer”, la coreógrafa continuó: “Desgraciadamente yo no fui educada para tener un buen lenguaje. Yo veo imágenes y veo cosas que me imagino. Yo veo imágenes. Quiero mover el corazón de todos los espectadores, porque la danza sirve para conmover, para divertir. “Me apena tanto que hayan malinterpretado esto. Me da mucha pena con el Borrego Nava, porque tiene todo mi respeto, igual que Tefi. Mi intención fue bromeando, para mover más la energía, para buscar, pero tuve un gran error, en escoger mal mis palabras. No prometo no volver a cometer errores porque lo hago sin pensar”.

Por su parte, Latin Lover interrumpió el discurso de la maestra y dijo que el público no había malinterpretado sus palabras porque el comentario era inadmisible, así que Pulido se disculpó nuevamente y explicó que únicamente quería expresar que se movieran más y tuvieran pasión por lo que hacen: “De verdad lo siento. Ofrezco una gran disculpa”, concluyó.