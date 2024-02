Faisy estrena nueva temporada de su programa ¡sin Mariana Echeverría tras pleito!

Faisy está muy ilusionado gracias a que ya arrancó la nueva temporada de la emisión ‘Faisy Nights’, en la que hay nuevos conductores, nuevas secciones y sobre todo mucha diversión.

Además de la conducción principal de Faisy, el carismático conductor está acompañado por tres guapas mujeres: Dhasia, quien es influencer y conductora, Ana Karina Saenz es conductora y tiktoker, y por la escritora y actriz Yuridia del Valle y todos bajo la producción de Miguel Ángel Fox.

En el arranque de esta nueva temporada, Faisy comentó respecto a los cambios que se ven:

“Tercera temporada, nuevo foro, nuevo formato, bajo las órdenes de Miguel Ángel Fox. Y con nuevas colaboradoras con las que siempre había querido trabajar. Las he admirado en redes y en teatro, hasta ahora que se me hizo trabajar con ellas”. Faisy

Ellas son las nuevas colaboradoras de Faisy Nights. Está producido por Miguel Ángel Fox / Liliana Carpio

Sobre cómo se siente por esta nueva emisión de ‘Faisy Nights’ respondió: “Queremos entretener a la gente, estamos nerviosos porque esta es como la primera vez y no había tenido una situación así en mucho tiempo. En ‘Me caigo de risa’ tengo 10 años, en radio llevo 15 años, y al final es una responsabilidad el comenzar algo desde cero, es una adrenalina. Trato de entregar algo de la mejor manera”.

Al preguntarle qué podemos encontrar en este programa dijo: “Quisimos darle un girito a esta emisión y mostrar cosas nuevas. Jugar con la gente que nos ayude a descubrir cosas que nadie sabe de una celebridad de la mano de alguien que venga a presentárnoslo. Puede ser un hijo, o alguien que trabaje muy de cerca con esa celebridad”.

El productor Miguel Ángel Fox también nos habló sobre esta nueva temporada. “Yo vengo a divertirme porque me gusta la reingeniería de la televisión y cambiar las cosas que no estaban perfectamente bien pulidas eso es lo que a mí me fascina, modificarlas”.

Faisy está emocionado por esta nueva etapa / Liliana Carpio

Sobre las expectativas de este programa nos comentó: “Es un programa completamente diferente. Con una dinámica y elenco diferente. Cada bloque se propone algo, vamos a tener espectáculos de una manera más atrevida porque todas las chavas vienen de hacer comedia. Entonces aquí no nos vamos a tocar el corazón para dar una crítica”.

¿Dónde ver ‘Faisy Nights’ y qué pasó con Mariana Echeverría?

La nueva temporada de ‘Faisy Nights’ se puede ver en Unicable a las 22:30 horas desde el pasado 22 de febrero.

Cabe destacar que, en la tercera temporada del programa de Faisy ni Mariana Echeverría ni Yurem están a cuadro porque el programa tiene un nuevo formato.

Recordemos que en los últimos capítulos de la temporada pasada, Mariana y Faisy tuvieron un fuerte pleito porque a ella no le gustó un comentario que su amigo le hizo al aire llamándola “g0rda”, por lo que se supo que ella habría estado en su camerino llorando por horas.

