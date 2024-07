Hello Kitty cumple 50 años en 2024 y Sanrio, la compañía detrás de este tierno personaje lo festejará en grande.

En Estados Unidos y el planeta entero se están montando pop-ups y se están estrenando líneas de artículos especiales para celebrar cinco décadas de este ícono que podemos ver en toda clase de productos de, lo que suponíamos, es una gatita.

Jill Cook, ejecutiva de Sanrio, habló en un programa de televisión sobre los 50 años de Hello Kitty y aclaró que es Hello Kitty no es una gatita sino una niña pequeña, nacida en Londres, con una familia, hermanos, amigos y hobbies.

En entrevista con dicho programa matutino de ABC, Cook dijo:

“Hello Kitty no es una gata. Es en realidad una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres. Tiene una mamá y un papá y una hermana gemela Mimmy, quien es su mejor amiga. Disfruta hornear galletas y hacer nuevos amigos […] pesa el equivalente a tres manzanas y mide lo mismo que cinco manzanas”.

La gran celebración de los 50 años de Hello Kitty se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2024.

¿Quién creó Hello Kitty?

Es un personaje kawaii creado por Yuko Shimizu y diseñado por Yuko Yamaguchi adquirido por la compañía Sanrio. El personaje fue creado en 1974 y el primer producto en el que pareció fue un monedero de plástico que empezó a vender un año después. Actualmente la familia Sanrio está integrada por 17 personajes.

Shimizu tomó el nombre de Kitty de ‘Alicia, a través del espejo’, de Lewis Carroll, ya que en este relato Alicia juega con un gato al que llama Kitty.