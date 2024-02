Maquillaje: Brochas indispensables que debes tener

Seguramente tienes algún maquillaje que ya no utilizas porque no te gusta su acabado o no lo puedes difuminar.

Esto se debe a que no usas la herramienta correcta o la utilizas mal, provocando que desperdicies tu maquille y gastes de más. No te preocupes, te decimos qué brochas necesitas y cómo se usan para lograr un maquillaje perfecto.

ESPONJA

Debe ser suave y en forma de gota. Sirve para aplicar y difuminar. Puedes utilizarla seca para sellar, aplicar base en polvo y lograr un acabado mate; o húmeda para productos en crema o líquidos, como base o rubor, logrando un acabado más ligero y con glow. Humedécela con agua y exprime bien antes de utilizar.

BROCHA PARA CORRECTOR

Es plana y de cerdas compactas. Sin embargo, te recomendamos una brocha que sea plana, pero no compacta, ya que ésta te ayudará no solo a aplicar, sino que también podrás difuminar el producto sin necesidad de utilizar dos brochas.

BROCHA PARA BASE

Es plana o redonda y más compacta que la brocha para polvos, lo cual ayuda a distribuir la base de manera uniforme. Es ideal para productos líquidos, polvos o cremas.

BROCHA PARA POLVOS

Es grande y acolchonada. Su forma redonda le permite entrar en todas las zonas pequeñas de la cara. Se utiliza para aplicar polvos sueltos o compactos.

BROCHA PARA CONTORNOS Y RUBOR

Su tamaño es mediano y su forma es redonda, con la punta más fina. Sus cerdas deben ser firmes, lo cual es muy útil para aplicar polvos sueltos o compactos sobre el pómulo.

Aplica el contorno con la punta de la brocha para hacer trazos más precisos y difuminar con movimientos circulares. Utiliza la parte lateral de la brocha para aplicar el rubor a toquecitos.

BROCHAS PARA OJOS

PLANA

Son planas y sirven para aplicar sombras. Mientras más grades más espacio ocuparán en el párpado. Te recomendamos humedecerla para aplicar sombras satinadas o con brillos, así se intensificarán.

REDONDA

Su forma es ovalada. Sus cerdas son largas, suaves y esponjadas. Sirven para difuminar las sombras y unificarlas. Puedes tener una grande y una pequeña con cerdas cortas para trazos más precisos.

BROCHA PARA CEJAS

Es plana y con forma diagonal. Se utiliza para aplicar sombra de cejas y también para delinear. Te recomendamos una brocha que tenga cepillo. Es más práctico y podrás ahorrar espacio en tu cosmetiquera.

