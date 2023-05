Javier Bardem explica por qué Ariel de La Sirenita no se parece a sus hermanas ni al Rey Tritón

Además de la controversia que causó la elección de Halle Bailey como ‘Ariel’, también ha sido cuestionado que ‘Tritón’ no se parezca a sus hijas.

Javier Bardem aclaró en entrevista para Pedro Prieto TV la razón por la cual, ninguna de las hijas del ‘Rey Tritón’ se parecen entre sí. Además, ha saltado a la vista que el propio rey no se parezca a las sirenas.

De acuerdo con la película, las sirenas hermanas de ‘Ariel’ tienen diferentes facciones y color de cabello. Para el propio actor español, esa serie de características diferentes de los personajes le causaron ciertas dudas, las cuales, le fueron aclaradas por el director, Rob Marshall.

Con base en las aclaraciones, tanto ‘Ariel’ como sus hermanas son hijas de los mismos padres, es decir, del ‘Rey Tritón’ y su esposa, la Reina. No obstante, sus hijas sirenas son diferentes porque fueron concebidas en diferentes mares.

Javier Bardem, quien interpreta a el ‘Rey Tritón’ en La Sirenita, aclara por qué las sirenas son diferentes / Instagram: @disneylittlemermaid

Javier Bardem explica la razón por la que las sirenas son diferentes

Según el argumento de Rob Marshall revelado a Javier Bardem, ‘Ariel’ y sus hermanas no se parecen porque, al momento de ser concebidas, adquirieron las características físicas de la región.

Ariel y sus hermanas en La Sirenita simbolizan los siete mares que existen en el planeta / Instagram: @disneystudiosla

Es decir, que cada sirena asimiló, al momento de su concepción, la esencia y características del mar de la región, en específico. Asimismo, sus hermanas y ‘Ariel’ simbolizan cada uno de los siete mares que existen en el planeta. En ese sentido, como ‘Ariel’ fue procreada en el Mar Caribe, adquirió características físicas que simbolizan a la zona.

La sirena ‘Ariel’ fue concebida en el Mar Caribe. / Instagram: @disneylittlemermaid

“Me puse las pilas, pero con la misma madre. Yo le pregunté a Rob (Marshall), ‘pero ¿cómo puede ser esto porque cada una es de una raza distinta?’ Me dice ‘hombre, porque en cada mar, en cada océano, cuando se producía el acto de reproducción, la esencia de ese océano, de ese lugar geográfico, se producía en ese pececito.’ Y yo ‘ah, me parece bien, me parece bien’”, así explicó Javier Bardem en la entrevista para el medio citado.