La casa de los famosos: Alfredo Adame explota contra fan que le pregunta sobre Lupillo Rivera

Si bien hace un mes que salió de La casa de los famosos Telemundo, Alfredo Adame y su participación en el reality siguen dando de qué hablar. Actualmente, el famoso actor asiste como panelista invitado a las galas del programa.

Recientemente, el también DJ estuvo presente en una de las transmisiones en vivo de Jimena Gállego, quien es conductora del concurso. Durante dicho encuentro, Adame enfureció contra un fan que le habló sobre Lupillo Rivera.

Recordemos que Lupillo y Alfredo tuvieron muchos encontronazos en el show. Estos conflictos llegaron a tal punto que el cantante, sin importar que estaba en pleno programa en vivo, le advirtió al ahora exhabitante que se vengaría de él en un futuro.

Te podría interesar: ‘La Divaza’ confiesa que se arrepiente de haber entrado a ‘La casa de los famosos’

El enojo de Adame comenzó cuando una fanática le cuestionó la razón de su “coraje” en contra del hermano de la fallecida Jenni Rivera.

En respuesta, el exconductor de ‘Hoy’ aseguró, con evidente enojo, que Lupillo siempre lo “molestó” durante su estancia en la casa, llegando incluso a “manipular” a ciertos habitantes en su contra.

“Ustedes vieron el video donde dice, del segundo o tercer día, donde él (Lupillo) decía: ‘Aquí hay que ch 1n...ar al pvt0 de Adame’. Mandó al tontito este de ‘la Divaza’ y la tipa esta de Ariadna. Los mandó a que me provocaran, a que me dijeran cosas feas”. Alfredo Adame

Alfredo Adame, eliminado de La casa de los famosos

No te pierdas: LCDLF4: ¿Nueva alianza? Maripily y Clovis atacan a Cristina y Lupillo; los tachan de “falsos”

Alfredo Adame asegura que él fue la “victima”

Al parecer, la fan no quedó satisfecha con esta respuesta, pues también sacó a relucir el conflicto que protagonizó con Gregorio y Lupillo en su momento.

Ante esto, Adame aseguró que, en el día del incidente, entró al cuarto fuego para hablar con Gregorio y reclamarle sobre su “estrategia sucia” para sacar a Mariana González. No obstante, al ver que no “conseguiría nada”, se salió de la habitación y el artista lo confrontó.

“Salgo (del cuarto) y Lupillo me dice: ‘Ya acéptalo, mal perdedor’. Me volteo y le digo: ‘Tú vete a la mi.. da’. En ese momento, me gritó: ‘Deja que te agarre afuera y te voy a ch...gar’” Alfredo Adame

Según el histrión, el cantante lo amenazó de mu3rt3 en ese momento. Sin embargo, la gente no pudo verlo por la censura que hubo en ese momento por parte de la producción.

También mencionó que Lupillo no era una “buena persona” y recordó las veces que estuvo en prisión: “Estuvo dos o tres veces en la cárcel por alcohol y dr0g4s. Luego, tres novias lo llevaron a juicio por golpes y m4ltratos. No estamos hablando de una persona normal”, indicó.

Si bien varios de los que estaban en la plática lo apoyaron, la seguidora continuó diciendo que él era una persona con un “carácter difícil” y señaló que no tenía “derecho” a sacar “el pasado de nadie”. Incluso, mencionó que él también llegó a ser “grosero” con Rivera.

“Yo no sé poner la otra mejilla. Me enojo porque ustedes no estuvieron allí. Les estoy explicando qué pasó exactamente. Sí, me metí con su mamá porque él se metió con mi vida. Era una pelea entre dos. Él se metió con mi vida y yo me metí con su mamá”, indicó.

Para evitar que las cosas escalaran de nivel, el resto de los fanáticos le recomendaron que mejor ignorara a la usuaria, pues, aparentemente, sería una gran fan de Rivera. Sorprendentemente, Adame sí hizo caso a este consejo y mejor empezó a conversar de otros temas.

Mira: No te pierdas el video de la entrevista de TVNotas en “El mitangrit de Horacio” con Alfredo Adame

Alfredo Adame vestido de azul / Facebook: Alfredo Adame