La obra El padre es ovacionada en su estreno por una gran lluvia de estrellas

La noche del pasado martes 21 de noviembre se llevó a cabo en el teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas el tan esperado estreno de la obra El padre, producida por Alejandro Gou, Guillermo Wiechers y Oscar Uriel.

A este estreno llegaron una gran cantidad de celebridades como Lety Calderón, Michelle Rodríguez, Susana Zabaleta, Manuel Balbi, María León, Mario Iván Martínez, Rossana Nájera, Mariana Garza y Mónica Huarte.

Otros de los famosos que asistieron fueron Gloria Aura, Francisco Rubio, Norma Lazareno, Carmen Aub, Beatriz Moreno, Lupita Sandoval, María Inés, Linet Puente, Ana Ciochetti, Pedro Sicard, Nailea Norvind, Cecilia Gabriela y el productor Pedro Torres entre otros.

Estreno de la obra de teatro el Padre / Liliana Carpio

El elenco conformado por Luis de Tavira, Fernanda Castillo, Pedro de Tavira, Emma Dib, Ana Sofía Gatica y Alfredo Gatica recibió una ovación de todos los asistentes que quedaron conmovidos con las grandes actuaciones y esta producción de primer nivel de un hombre que se encuentra perdiendo sus facultades mentales.

El exitoso productor Alejandro Gou nos compartió “estoy feliz de la vida, llevo 35 años produciendo teatro y jamás había producido algo en este recinto. Doña Fela Fábregas debe estar ahorita desde arriba muy contenta porque nos queríamos mucho y nos veíamos muy seguido, yo me venía acá a las tardes a platicar con ella y un día me dijo ´Alex yo te quiero tanto que nunca me voy a asociar contigo porque sé que nos vamos a pelear, somos igual de duros´, pero estoy seguro de que ahora que veo que estoy acá debe estar con una sonrisa”.

Al terminar la función de estreno para invitados especiales subió al escenario el dramaturgo de la obra Florian Zeller quien fue el invitado especial de esta noche y comentó que el montaje le había parecido maravilloso y se le veía sumamente contento.