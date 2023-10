Las mejores películas de terror en HBO, Prime, Netflix y Star+ para no dormir en este Halloween

Aquí están las mejores películas de terror que probablemente te hagan replantearnos la posibilidad de dormir con la luz encendida en noches como Halloween



Estamos a unos días de iniciar una de las temporadas favoritas de muchas personas y es que sabemos que te encanta el terror, suspenso y espanto, y que quieres pasar tus noches de octubre conociendo nuevas películas y sintiendo la emoción y adrenalina característica de este género.

Aquí te dejamos las mejores películas que diferentes plataformas de streaming te ofrecen para maratonear en familia, con tu pareja o con la sombra atrás del sillón.

NETFLIX

Verónica

Cinta española que relata el caso real de una adolescente que fue poseída por una entidad maligna en su propio hogar. Una combinación de horror, drama y ocultismo de gran calidad.

Hereditary

Esta producción nos lleva a vivir las amargas y perturbadoras experiencias que vive una familia luego de que la abuela fallezca. El secreto que ocultaba esta mujer es la trama principal de la gran obra maestra de su director, Ari Aster.

Así en la tierra como en el infierno

Se presenta como falso documental, por lo que le da un toque más realista a la trama. Tiene una historia diferente, en donde una estudiante de alquimia quiere encontrar la piedra filosofal y está segura que se encuentran en las catacumbas de París. Juega con los temores más oscuros de los personajes y la narrativa es fresca e interesante.

HBO

Teléfono negro

Desde su estreno, recibió muchas reseñas positivas por parte del público y de críticos profesionales. La historia es sobre un niño que es secuestrado por un asesino serial y por medio de un teléfono se comunica con otras víctimas de este perturbador criminal.

Los huéspedes

Esta película trata sobre dos pequeños que van a visitar a sus abuelos durante sus vacaciones, pero poco a poco descubren que esas personas son extrañas y esconden algo muy oscuro. Tiene ese toque perturbador y de misterio que sabemos que te encanta.

La morgue (The Autopsy of Jane Doe)

El cuerpo de una joven sin nombre llega a una morgue. Dos médicos le practican la autopisa. Lo que encuentran los llenará de verdadero horror. A ti también. Si no me crees, vela solo esta noche.

PRIME VIDEO

El payaso siniestro

Este payaso psicópata te hará pasar un rato muy sangriento y perturbador con sus escalofriantes crímenes. Película apta solo para amantes de la sangre, las vísceras y el horror más gráfico.

La bruja

Robert Eggers se ha convertido en un referente en el género de terror. Esta fue su primera película y se encuentra preparando el remake de “Nosferatu”. “La bruja” contó con un bajo presupuesto y debido a su atmósfera tenebrosa y destacables personajes, se convirtió en un éxito comercial rápidamente.

STAR+

Sonríe

El marketing en torno a esta película fue de los mejores dentro de este género. Mostraban sonrisas perturbadoras y en su estreno, mucha gente coincidió en que es una propuesta diferente que sí da mucho miedo. Si no tuviste oportunidad de verla en el cine, puedes hacerlo en Star+.

Viejos

Esta cinta, protagonizada por Gael García Bernal, es una historia diferente y perturbadora. Mientras la ves, te preguntas qué y por qué los personajes están envejeciendo en cuestión de horas mientras están en una playa aparentemente paradisíaca.