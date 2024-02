LCDLF4: Thalí García se quiere salir del reality ¿por sus sentimientos hacia Lupillo Rivera?

Luego de que Lupillo Rivera reconociera su atracción por Thalí García, la actriz mexicana confiesa que también siente algo más que una amistad por el famoso cantante y por ello contempla salir de La casa de los famosos Telemundo.

En una plática sincera con varios compañeros, García admitió que existe un “sentimiento mutuo” entre ella y Lupillo. Sin embargo, no quiere lastimar a su familia, principalmente, a sus hijos, por lo que prefiere guardar distancia con el artista.

“Existe un sentimiento. No soy de palo, pero no estoy loca. Yo no puedo seguir en esta situación. Es algo muy delicado. Te hablo de la vida de mis hijos. Olvídate de lo que yo pueda sentir. Es la vida de mis hijos expuesta en televisión”. Thalí García

Por esta razón, pidió que la nominen en la próxima gala, pues desea retirarse de la competencia, y explicó que esta solicitud también se la hizo a sus compañeros de cuarto, pero se negaron rotundamente.

“Es una decisión que ya tomé. No pienso hablar más del tema, solo se los transmito. Quiero que me nominen, quiero salir. Tal vez igual y me iban a nominar. Mi equipo no me va a nominar. Sí necesito el apoyo del resto”, indicó.

Pese a la insistencia de Thalí para que la saquen, diversos habitantes manifestaron su negativa por nominarla e incluso dudaron de que realmente quisiera salirse del show. Por ello, planean ponerla “a prueba” y ver “sus esfuerzos” por ser eliminada.

Lupillo Rivera y Thalí García ¿amor prohibido?

Desde el comienzo, Lupillo Rivera y Thalí García han mostrado una unión muy especial. El cantante no solo ha tenido muchas pláticas íntimas con la actriz, sino que también ha compartido los privilegios de ser el líder de la casa con ella y hasta la llegó a salvar de las nominaciones en su momento.

La amistad que han desarrollado a lo largo de estas semanas ha provocado diversas especulaciones sobre un romance entre ellos.

Recientemente, Lupillo admitió que sí se sentía atraído por Thalí, a quien considera una mujer muy hermosa. Sin embargo, dejó en claro que no “cruzaría la línea” con ella y seguiría siendo su amigo.

Aunque Rivera es un hombre soltero, García ya lleva varios años junto a Felipe Aguilar, con quien tiene un hijo en común y crían a otro producto del primer matrimonio de la actriz.

