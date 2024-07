Luis Miguel, con un torbellino de emoción, arrasa en Valencia y agota 40 mil entradas

La gira 2024 de Luis Miguel tuvo su presentación este fin de semana en Valencia, España, que se sumó a Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar, Barcelona, La Coruña y Cádiz, sitios del país ibérico en los que se ha presentado con llenos totales y estadios que corean de pie, a todo pulmón y sin parar.

Con su show de alta tecnología, vibrante iluminación, pantallas gigantes y un despliegue orquestal se fusionaron los movimientos y el talento inigualable de Luis Miguel. Durante dos horas, el estadio del Levante vibró con 40 mil voces, que cantaron junto al artista.



Luis Miguel interpretó temas emblemáticos de su carrera, como “Será que no me amas”, “No sé tú”, “La incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Suave”, “Culpable o no”, “Por debajo de la mesa”, “La bikina”, “La media vuelta” y “Somos novios”, que resonaron en el estadio, haciendo eco de su legado.



El programa culminó en un cierre arrollador con “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”. Este trío de éxitos provocó una ovación de más de diez minutos que selló el éxito definitivo de Luis Miguel en su gira por España.

¿Dónde se presenta Luis Miguel en España?

El Tour llegará a su fin en la Costa del Sol los días 31 de julio, 2 y 3 de agosto, cuando “el Sol de México’ se presentará en el Starlite Festival de Marbella.

