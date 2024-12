Luis Miguel sorprende en el Estadio GNP con canción navideña y pirotecnia, ante 65 mil personas

Luis Miguel se encuentra concluyendo su Tour 2024 y de qué mejor manera que presentándose por primera vez en el Estadio GNP de la CDMX ante 65 mil personas.

Luis Miguel apareció en el marco de un sol

El cantante apareció en el escenario alrededor de las 9:30 de la noche con un vídeo que rememoraba su trayectoria, y en medio de una imagen de un sol, y comenzó con su éxito ´Será que no me amas´, cover del grupo The Jacksons.

La noche siguió con ´Amor, amor, amor´ (cover de Bing Crosby y que fue tema musical de la telenovela del 2001 ´El manantial´, protagonizada por Adela Noriega) y con ´Suave´.

El momento del romanticismo se hizo presente con temas como ´Culpable o no´ y ´Hasta que me olvides´ donde Luis Miguel demostró una gran intensidad y todo el público coreó dichas melodías.

Continuaron canciones como ´Te necesito´ y ´Dame´ para después dar pie a dos medleys de boleros que incluyeron ´Por debajo de la mesa´, ´No sé tú´ y ´Somos novios´ como un homenaje a don Armando Manzanero, así como ´Como yo te amé´, ´Solamente una vez´, ´Todo y nada´ y ´Nosotros´.

Sus clásicos duetos no podían faltar

Tal y como la ha venido haciendo en esta gira, Luis Miguel hizo duetos virtuales con Michael Jackson con el tema ´Sonríe´, cover de Charlie Chaplin, y posteriormente con Frank Sinatra el éxito ´Come fly with me´, cover de Sammy Cahn.

Aunque se esperaba alguna referencia al deceso de doña Silvia Pinal, no hubo esto, y el show siguió con éxitos bailables de Luis Miguel como ´Un hombre busca una mujer´, ´Cuestión de piel´ y ´Oro de ley´.

Después vino un medley de temas románticos como ´Fría como el viento´, ´Tengo todo excepto a ti´ y ´Entrégate´, las 3 composiciones del gran Juan Carlos Calderón.

El mariachi fue recibido con gran ovación

Ya el espectáculo iba a más de la mitad y no podía faltar la presencia del Mariachi Vargas de Tecalitlán que fue muy ovacionado al aparecer, y entonaron ´El son de la negra´ y ´Guadalajara´, para que después ya Luis Miguel deleitara al público con ´La bikina´ y ´La media vuelta´.

Después de ese momento de gran euforia, Luis Miguel decidió revivir sus éxitos de los 80s como ´No me puedes dejar así, ´Palabra de honor´ y ´La incondicional´.

Una de las sorpresas de este show fue que en el repertorio Luis Miguel decidió incluir el clásico tema ´Santa Claus llegó a la ciudad´, cover de Harry Reser and His Orchestra. Esto debido a que ya se acercan las fechas navideñas en todo el mundo.

Ya para concluir el show que duró hora y media, el cantante puso a bailar a todos los presentes con sus hits ´Ahora te puedes marchar´, ´La chica del bikini azul´, ´Isabel´ y ´Cuando calienta el sol´.

