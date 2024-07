Luis Miguel derrite los Festivales de Cádiz y La Coruña en su paso por España

Luis Miguel se presentó en concierto este domingo en España, en el marco de su tour mundial, ‘Luis Miguel Tour 2023-2024'.

Con el astro mexicano llegó la fiesta de color, energía y música al Coruña Sounds Festival de Galicia. La noche arrancó con la emblemática “Será que no me amas” y de ahí en adelante, los 12 mil espectadores no dejaron de cantar los más grandes éxitos de Luis Miguel.

Luis Miguel en el escenario con camisa negra / TVNotas

El clímax de la noche fue cuando cantó con mariachi, y canciones como “La fiesta del mariachi” y “La Bikina” encendieron al público que se deshacía en aplausos. El concierto cerró con los éxitos “La chica del bikini azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”, con los que el público terminó coreando: “Luis Miguel, oe oe oe”.

Luis Miguel / TVNotas

Luis Miguel se presentó en Cádiz, España

Este miércoles “el Sol de México” se presentó en el Concert Music Festival de Cádiz, donde también su show romántico, lleno de su característica energía y, a la vez, íntimo evocó los más cálidos recuerdos de los asistentes, quienes también corearon las canciones del querido Luis Miguel.

Luis Miguel comienza con su gira en Estados Unidos / TVNotas

Luego de La Coruña y Cádiz, Luis Miguel cerrará su gira 2024 por España ante más de 20 mil espectadores en el Estadio Ciudad de Valencia este próximo 27 de julio; y con tres cálidas veladas en el Starlite Festival de Marbella los días 31 de julio, 2 y 3 de agosto.