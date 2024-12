¡Maggi Héroes culinarios ya tiene ganadores! Celia y Alex se van a Europa por sus deliciosos platillos

En medio de una gran emoción y sabores, se llevó a cabo la final del concurso Maggi Héroes culinarios el pasado viernes 13 de diciembre en las instalaciones de Nestlé en la Ciudad de México. Los cinco finalistas prepararon sus platillos insignia, en un tiempo de 45 minutos. Por supuesto, utilizando los productos Maggi.

El concurso Maggi Héroes culinarios llegó a su fin este 13 de diciembre y entre sorpresas y sabores, los jueces eligieron a los ganadores. / Francisco Mancera / TVNotas

Los ganadores del concurso Maggi Héroes culinarios

Los jueces probaron las creaciones de los participantes. Calificaron el sabor, la combinación y la presentación. Eligieron a los dos mejores, que fueron Celia Tello, originaria de Acapulco, y Alex Jahuey, de Monterrey. Platicamos con ellos y esto nos dijeron:

“Me encanta poder demostrar que los mariscos están en todo. Y con Maggi quedan deliciosos”. Celia Tello, ganadora del concurso Maggi Héroes culinarios

Desde temprano los participantes llegaron a las cocinas del concurso Maggi Héroes culinarios. Y empezó el tiempo para preparar sus deliciosos platillos. / Francisco Mancera / TVNotas

Celia Tello: “Estoy muy feliz. Haber participado es increíble pero ganar, ¿qué te puedo decir? Estoy emocionadísima con el viaje a Alemania y de allá mandaré fotos. Mi platillo fue un aguachile negro tatemado. A mí me dicen Cheli y yo le cambié el nombre a Aguacheli (risas). Me encanta”.

“Está dedicado a mi abuela, quien me enseñó a cocinar. Como soy acapulqueña me encanta demostrar que los mariscos están en todo, y con Maggi quedan deliciosos”.

“Me enteré de este concurso en redes sociales. Mi hija fue la que me dijo: ‘Tienes que inscribirte. Cocinas delicioso’. Ella fue la que me impulsó. Quiero hacer mi canal de cocina porque me encanta y es mi pasión. Agradezco mucho a todos los que crearon este concurso y demostrar que se puede”.

Los jueces calificaron el sabor, la combinación de las salsas Maggi y la presentación en el concurso Maggi Héroes culinarios. / Francisco Mancera / TVNotas

Alex Jahuey: “Toda la sesión estuve súper nervioso, pero estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad. Mi platillo fue ensalada de betabeles. Hay en casi todos los restaurantes regiomontanos típicos donde venden cortes, para acompañar al centro con una reducción de vinagre balsámico. Se me ocurrió la idea de crear una salsa nueva con las tres salsas negras de Maggi”.

“Me enteré del concurso por una historia en TikTok de la chef Eva Quintanilla, que decía que era un concurso de Maggi. Dije: '¿Qué puede pasar?’ (risas). No me imaginé que ganaría”. Alex Jahuey, ganador del concurso Maggi Héroes culinarios

“Hace muchísimos años trabajé en un restaurante y mi último trabajo fue como chef privado. Ahorita estoy creando contenido. Estoy muy agradecido con la empresa por crear este tipo de oportunidades que nos ayudan a seguir despertando nuestra creatividad”.

Los finalistas crearon sus platillos usando salsas Maggi

Los finalistas del concurso Héroes culinarios de Maggi crearon sus platillos usando las emblemáticas salsas: Fernanda, Alex Jahuey, Celia Tello, Vanessa Galván, y Brayan Alberto (izquierda a derecha) / Francisco Mancera / TVNotas

Vanessa Galván, de la Ciudad de México, creó un salmón a la mantequilla en salsa de cilantro.

Alex Jahuey, de Monterrey, presentó una ensalada de betabel con salsas negras.

Celia Tello, de Acapulco, hizo aguachile negro tatemado de camarón.

Fernanda, de la Ciudad de México, participó con un pollo crujiente con puré de papa.

Brayan Alberto, de la Ciudad de México, hizo un ribeye en salsa cremosa de champiñones.

Los jueces de Maggi Héroes culinarios fueron del equipo Nestlé, creadores de contenido y chefs. / Francisco Mancera / TVNotas

LOS JUECES FUERON DEL EQUIPO NESTLÉ, CREADORES DE CONTENIDO Y CHEFS:



Gimena Mondragón,



Mario López,



Jonathan Núñez,



Angie Medina,



Ariana Ortega,



Ana Casanova,



Martín de Munchieslabs,



la creadora de contenido Denisse Castillo y



la chef Eva Quintanilla.

El premio

Los participantes se registraron en el sitio de recetas Nestlé y tenían que subir un video a TikTok con una receta. Los cinco videos con más likes fueron los que pasaron a la final. Los dos ganadores recibirán un viaje a Europa para conocer la fábrica de Maggi en Alemania.