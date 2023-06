Maratón de películas y series para ver este fin de semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime

¿No sabes qué ver en Netflix? Acá una selección con las nueva películas, documentales y series recomendadas para esta semana.



Se acerca un nuevo fin de semana y para muchos suscriptores de Netflix vuelve el dilema de no saber qué ver dentro del inmenso catálogo que este posee.

Ante esta situación aligeramos la vida a todos los suscriptores del gigante del streaming para que aprovechen este puente y se pongan al corriente.

1 Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank (Disney+)

Adaptación de la biografía escrita por Miep Gies de National Geographic, donde conocemos la figura de la propia Gies, la mujer holandesa que arriesgó su vida para proteger a la familia de Ana Frank de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Una recreación de la historia real que cuenta con Bel Powley (El rey del barrio) en este papel principal y también con actores como Liev Schreiber (Spotlight) y Amira Casar (Call me by your name) en los papeles de Otto y Edith Frank.

2 La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton (Netflix)

El gigante rojo del streaming está decidido a explotar todo lo que sea posible el éxito de Los Bridgerton, la serie de época producida por Shonda Rhimes que adapta la saga literaria de Julia Quinn.

La reina Carlota supone el primer spin-off de la serie original, una miniserie dedicada a la juventud de la monarca interpretada por Golda Rosheuvel (Dune) en la narración principal, que aquí retoma al personaje aunque también lo veremos interpretado por India Amarteifio (El pueblo de los malditos) en sus años de juventud.

3 Los fontaneros de la Casa Blanca (HBO Max)

Woody Harrelson y Justin Theroux protagonizan la nueva minserie política de HBO, centrada en la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales del Watergate derrotaron por accidente la presidencia que trataban de proteger.

La serie creada por Alex Gregory y Peter Huyck, directores de Una juerga de pelotas, también cuenta en su reparto con Lena Headey (Juego de tronos), Judy Greer (Ant-Man) y Kim Coates (Hijos de la anarquía).

4 Love and Death (HBO Max)

Esta ficción, que cuenta con siete episodios, aborda la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas que asisten a la iglesia y disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas... hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a coger un hacha. Escrita por David E. Kelley (Big Little Lies) y dirigida por Lesli Linka Glatter, la serie está encabezada por Elizebeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe y Patrick Fugit.

5 MH370: El avión que desapareció (serie documental/ Netflix)

Poco después de despegar, el MH370 desapareció de los radares. La misteriosa desaparición del avión comercial acaparó la atención de los medios. Esta atrapante serie documental de RAW abarca siete países y utiliza imágenes de archivo para reconstruir esa fatídica madrugada.