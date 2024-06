María San Felipe presentó ‘Ni que nos quedaran tantos’ en la Feria Internacional del libro en Coyoacán

La cantante, escritora y compositora María San Felipe cumplió un sueño más en su vida. Presentó el viernes pasado con foro lleno su libro ‘Ni que nos quedaran tantos’, que son poemas de amor y desamor con los que cautivó a todos los presentes.

La escritora tuvo la oportunidad de consentir a todos sus seguidores con algunos poemas escritos por ella, ya que le pidieron que declamara y aceptó con gusto. María declamó algunos textos que el mismo público ha hecho suyos como ‘Cobarde de mier$%’, ‘Yo te quería a ti’.

San Felipe comentó respecto a esta presentación: “Me siento profundamente agradecida con el público, agradecida con la FILCO que nos dio este espacio para encontrarnos. Pero lo que me llevo en el corazón, las emociones, esas expresiones, esas palabras de como abren su corazón, su vida y sus historias. Sorprendida de tanta gente que llegó a esta presentación”.

La cantante señaló que se sorprendió por la respuesta de la gente al declamar o cantar sus canciones. “No me esperaba tal respuesta de lo que paso hoy, trato de llegar sin expectativas y por eso es una sorpresa inmensa. La respuesta del público es cada vez distinta y por eso no me canso de visitar todos los rincones que pueda”.

Además, tuvo la oportunidad de deleitar con un pequeño show case a todo el público de la Feria Internacional del libro de Coyoacán en la que nos dejó escuchar temas como ‘Cuando lloré’, ‘Cazafantasmas’ y ‘Dile que se vaya’, ‘Libre’, ‘Acuérdate’.

María San Felipe comentó que arriba del escenario se vive una catarsis de sentimientos. “El arte es para eso, para hacer catarsis, para sanar, para curar y encontrarnos nosotros y saber que no estamos solos. El miedo, la tristeza, melancolía nos habita a todos y es normal pasar por eso. Estos encuentros nos sirven para sacar todo eso, y continuar limpios y superar esos obstáculos de la vida”.

Respecto a las nuevas generaciones que escuchan sus poesías y canciones dijo: “Eso es lo que me llevo, que la juventud se conecta con mis poesías y canciones. Van a este encuentro y que se llevan el libro y además, me dijeron que es el primer libro que leen en su vida y la verdad no tengo cómo agradecer eso. Cumplieron mi sueño de ser útil a través de lo que hago”.

¿Dónde se presentará María San Felipe?

María San Felipe se presentará en julio en Oaxaca en La Guelaguetza. En octubre estará en el Festival Cervantino de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En el mismo mes se va al Festival Rosario Castellanos en Comitán, Chiapas. “Voy a estrenar música, y muchas sorpresas más”, dijo San Felipe.

