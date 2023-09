Mecano revive con gran homenaje de Robin Torres

Una noche mágica se vivió este pasado sábado en el teatro Metropolitan con el concierto Hija de la Luna presentado por Robin Torres y que es un gran homenaje a Mecano.

Con este show, Robin pretende emular el concierto que la banda española ofreció en la década de los 80’s por su disco Desayuno continental.

A lo largo de dos horas, el público pudo disfrutar de temas como Hijo de la luna, Un año más, Cruz de navajas y La fuerza del destino.

Cortesía

Robin tomó asiento para agradecer al público mexicano su cariño y que por segunda vez se registrara un sold out (localidades agotadas) en el teatro Metropolitan. Despues cantó uno de los temas que considera uno de los más bellos en la historia de la música: Mujer contra mujer.

Llegó el momento de un popurrí con canciones más rítmicas como Hoy no me puedo levantar, Ay qué pesado, Maquillaje y Me colé en una fiesta, entre otros.

Para terminar la velada Robin se bajó del escenario para interactuar con el público y poder interpretar Me cuesta tanto olvidarte, y posteriormente concluir con Barco a Venus.

Mientras el público le daba grandes aplausos, Robin lanzó la promesa de regresar pronto a nuestro país.