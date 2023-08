Michelle Rubalcava, feliz por llegar a Venga la alegría

Michelle Rubalcava, también fue conductor, en los programas: De primera mano y Sale el sol.



Luego de una semana, Michelle Rubalcava se dice muy contento con su participación en la zona de espectáculos del matutino Venga la alegría.

Hace algunas semanas, el periodista todavía formaba parte del programa Chismorreo. Sin embargo, decidió tomar otros aires, para seguir creciendo en su carrera profesional.

Por ello, Michelle dijo que a su llegada a VLA, está “muy contento con esta nueva oportunidad. Después de que estaba en varios proyectos en televisión, me enfoqué en mi programa de YouTube llamado Michismecito y lo compaginaba con Multimedios. De repente llega esta oportunidad para entrar a Venga la alegría. Muy feliz, es una emisión muy importante a nivel Latinoamérica. Complacido de ser uno más de sus conductores”.

El conductor dejó el programa Chismorreo para llegar a Azteca a este matutino. / Archivo TVNotas

El presentador comentó que no buscó esta oportunidad, simplemente llegó: “He aprendido a agarrar lo que la vida me va dando. Desde que comencé a hacer cosas en lo digital, no me molestaba ya no estar en televisión. La verdad fue una gran oportunidad, a la cual dije que sí. Lo que me preocupaba, un poquito, eran los horarios, debido a que tengo mi canal. Además, hago radio para Estados Unidos. Pero Azteca me ayudó y acomodamos todo y eso me hizo sentir especial”.

Sobre como lo recibieron sus compañeros de TV Azteca, Michelle dijo: “Muy bien, todos me trataron muy bien. Se han portado a todo dar. No ha habido malas vibras, por parte de nadie. Pato, Luz Elena, Kristal todos me han recibido muy bien. A muchos no los conocía, y estoy agradecido con todos por esa bienvenida”.

Michelle fue bien recibido por todos sus compañeros. / Archivo TVNotas

El periodista contó que también ha sido víctima de las especulaciones: “Me sorprende cómo me han inventado un montón de cosas. Yo no me considero famoso. Soy un personaje que habla de espectáculos. Se ha causado un revuelo ahora que entré acá. Pero, le doy gracias a la gente que me ha escrito comentarios muy lindos. Sé qué hay haters que no les caigo bien. Pero, la mayoría han sido mensajes muy positivos y eso lo agradezco”, finalizó.