Mickey Mouse podría pasar a ser de dominio público, pero Disney hará lo que sea para protegerlo

Recientemente, nos llevamos la sorpresa de que la imagen del famoso ratón Mickey Mouse podrá ser utilizado por cualquier persona o empresa que así lo desee, ya que Disney perdió los derechos. En específico, se trata de la primera versión del personaje que apareció en el cortometraje de 1928, Steamboat Willie.

Aquel personaje en blanco y negro, con brazos y piernas largas, será únicamente el que quedará expuesto, pues el actual con short rojo sí está totalmente protegido por derechos de autor.

Según la legislación actual, los derechos de autor sobre un personaje en Estados Unidos solo pueden conservarse durante 95 años, así que en este 2024 estos expirarán, tras su primera aparición. En México la protección de los derechos de autor actualmente dura 100 años.

Redes sociales

No te pierdas: Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa son captados en un romántico viaje a Disney, ¿Regresaron?

En varias ocasiones, los abogados de la marca han luchado por conservar los derechos, entre ellos la famosa Copyright Term Extension Act de 1998, conocida como la Ley Mickey Mouse, que extendió los derechos por 20 años adicionales. Sin embargo, ahora ya no podrán hacer nada para alargar su exclusividad.

Ante tanta especulación, un vocero de Disney aclaró al medio The Associated Press que, aunque esto es verídico, no afectará las versiones modernas del personaje y seguirá siendo imagen de sus parques y productos, y la empresa seguirá con la custodia de sus derechos.

Checa: Mufasa: ¿De qué trata el nuevo live-action y cuándo llegará a la pantalla grande?

“Por supuesto, continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que siguen sujetas a derechos de autor.” Vocerdo de Disney

La empresa no solo perderá los derechos de exclusividad sobre la antigua versión de Mickey Mouse, se dice que también entrarán al dominio público los personajes de Minnie Mouse y Tigger.

Redes sociales

Mira: ¿Cómo crear tu propio cartel al estilo Disney, Pixar con IA? Te presentamos el paso a paso