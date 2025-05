Querido actor de Disney sufre terrible enfermedad; pide ayuda a los fans para costear su tratamiento

Rondell Sheridan, actor principalmente conocido por su participación en la serie de Disney ‘Es tan Raven’, encendió las alarmas al dar a conocer que estaba luchando contra una terrible enfermedad y necesitaba ayuda para costear su tratamiento.

A través de un video para redes sociales, el histrión contó que su mal de salud comenzó a principios de abril, durante un viaje. Si bien pensó que todo era una “infección gástrica”, al acudir con los especialistas, descubrió que se trataba de algo más grave.

De acuerdo con el testimonio de Sheridan, le detectaron pancreatitis, una condición que se da cuando se inflama el páncreas y que, si no se atiende a tiempo, puede poner en peligro la vida.

“El 10 de abril, estaba de viaje y me enfermé. Fui al hospital y pensaron que era una infección gástrica. Llegué a casa el 12 y fui inmediatamente al hospital de North Ridge, donde me dijeron que era pancreatitis”, mencionó.

Aunque fue tratado y posteriormente dado de alta, su afección empeoró y regresó al hospital, lo que le impide trabajar en estos momentos.

Rondell Sheridan

“Me hicieron muchísimas pruebas. Estuve nueve días hospitalizado. Me dieron de alta y pensé que me estaba recuperando, pero tengo el páncreas inflamado y no hay mucho que pueda hacer, solo esperar”