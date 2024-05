Moy Araiza está por cumplir 20 años de carrera artística

Originario de León, Guanajuato, egresado del CEA de Televisa, el actor y cantante Moy Araiza se encuentra cumpliendo 20 años de trayectoria.

Moy ya destacado en múltiples proyectos de teatro musical como ´Verdad o reto, ´Hoy no me puedo levantar´, ´Vaselina´, ´Ghost´ y ´El show de terror de Rocky´. Mientras que en televisión lo hemos visto en las telenovelas ´Una familia con suerte´, ´Quiero amarte´ y ´Minas de pasión´. Actualmente promociona su música en plataformas digitales con sencillos como ´El amor coloca´ y ´Vas a quedarte´.

Al respecto TVNotas platicó con Moy, quien nos dijo: “Me siento muy afortunado de que las oportunidades que me han dado las he podido aprovechar y responder como debería ser. Para mí el teatro musical me ha dado muchas tablas, experiencia y amigos”.

Por otra parte nos señaló “ha habido muchos momentos en que he querido tirar la toalla y decir para qué me dediqué a esto. Siempre hay la incertidumbre de buscar trabajo, pero las satisfacciones que te da esta carrera no tienes cómo pagarlas”.

Finalmente agregó; “Ahorita quiero irme más a hacer ficción. El productor Pedro Ortiz de Pinedo está por iniciar telenovela en julio y estamos en pláticas para que se dé algo interesante”.

