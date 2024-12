Los Ayala: Una obra que aborda la educación machista en México

“Los Ayala” es una obra original de Omar Ávila que explora la educación machista en México.

Moy Araiza, el actor que interpreta a Baruch, uno de los personajes principales, nos cuenta:

“Trata de tres hermanos que viven en Guanajuato y que recibieron una educación sumamente machista y tradicional. Ellos se separaron, y por azares del destino se vuelven a juntar en el funeral del padre. Es muy fuerte lo que sucede, como en todos los funerales de la mayoría de las familias mexicanas, se junta la familia y salen a relucir tanto lo bonito como lo malo”.

El amor fraternal y la educación machista

La obra se centra en el amor fraternal entre los hermanos, quienes no todos son hijos de la misma madre. Hay dos madres en la historia. Es importante que los personajes sean hombres porque se busca demostrar que en la educación machista que existe en México, no se acostumbra a que el hombre muestre sus sentimientos. Normalmente, se educa a los hombres para que no lloren ni muestren emociones que no sean odio, rencor o enojo. Estos son los sentimientos aprobados que el hombre puede mostrar; todo lo demás, que implique vulnerabilidad, no se puede mostrar debido a la educación recibida.

En esta obra de teatro de Los Ayala con Moisés Araiza, Miguel Sandoval, Iván Molo, en el funeral salen a relucir verdades. / Cortesía

Personajes y temas de la obra

Moy Araiza interpreta al hermano mayor, el más rígido de la familia, quien hace las cosas como se debe: estudia, se gradúa y sigue horarios estrictos.

el más rígido de la familia, quien hace las cosas como se debe: estudia, se gradúa y sigue horarios estrictos. El hermano de en medio, interpretado por Miguel Sandoval, es el artista y rebelde que se fue de la casa y hacía enojar al padre.

y rebelde que se fue de la casa y hacía enojar al padre. Iván Molo interpreta a Braulio, el hermano menor con una condición de Asperger.

La familia vive con la opresión de una enfermedad que no se visibiliza. En muchas familias, cuando tienen a alguien con cualquier síndrome o enfermedad mental, no se dice, se esconde y se hace como que no pasa nada. En “Los Ayala”, se pone este tema sobre la mesa para que el público pueda ver y reflexionar sobre estas situaciones comunes en muchas familias mexicanas.

¿Dónde ver ‘Los Ayala’?

La obra dura una hora y media y es un trabajo emocionalmente intenso. Alejandro Zermeño, el director, ha hecho un trabajo excelente en llevar esta historia a la vida.

“Los Ayala” se presenta en el Círculo Teatral, los miércoles a las 20 hrs.

