María Perroni Garza debuta como protagonista en una obra de zombies

Una de las jóvenes actrices más destacadas del medio artístico es María Perroni, hija de Mariana Garza y Pablo Perroni. Actualmente participa en la telenovela “Papás por conveniencia” y este viernes pasado estrenó un personaje protagónico en la obra de zombies “Zm un nuevo musical” en el Teatro Milán.

María Perroni regresa a los musicales

Al respecto, contó a TVNotas: “Es mi regreso a los musicales después de que hace seis años estuve en ‘Los miserables’. Interpreto a Mercy Rider, una chica que le dan mucho miedo las cosas y trabaja en una empresa de comida rápida de hamburguesas, donde se empieza a dar un apocalipsis zombie. Profesionalmente, empecé a los seis años en ‘Anita la huerfanita’ y desde ahí no he parado de trabajar en proyectos maravillosos”.

Añadió: “Este proyecto cobró vida por primera vez a principios de este año con una lectura dramatizada que hicimos para que uno de los autores viniera a escucharnos actuarla y cantarla. Ahí tuve la oportunidad de participar, pero ya no inicié la puesta porque estaba en telenovela. Sin embargo, siempre hubo la posibilidad de integrarme y ya por fin se materializó”.

Durante esta función de estreno, María estuvo acompañada de sus padres, Mariana Garza y Pablo Perroni. También fue la presentación a prensa de Diego Enríquez en el personaje de Barnabas Young, novio de Mercy Rider.

Su personaje en la telenovela “Papás por conveniencia”

Por otra parte, María nos contó de su personaje en la telenovela de Rosy Ocampo, que enfrenta problemáticas de los adolescentes de hoy: “Es un gran peso sobre los hombros. Me siento muy halagada de formar parte de este cambio de que estos temas se hablen en televisión abierta porque mucha gente se educa con los contenidos. Qué mejor que además de entretenerse, se te den líneas de apoyo y lugares donde puedas acudir si necesitas ayuda o información. Además, no normalizar ninguna conducta que nos haga sentir incómodas, que nos genere ansiedad o que no esté bien para nuestra salud”.

María sueña en grande, con el apoyo de sus padres: Mariana Garza y Pablo Perroni

En cuanto a qué representa ser hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, señaló: “Tengo mucho agradecimiento. Yo no sería lo que soy hoy en día si no tuviera esos dos seres humanos preciosos como papás. Todo lo que me han enseñado, lo que me han dejado ser, enfrentarme a audiciones, al sí, al no. Me han apoyado para que todos los días tome clase de 12 de la mañana a 9 de la noche de baile, canto y actuación, para seguir entrenándome entre proyectos. También tener el canal de comunicación abierto para todos los temas que han tocado los personajes que he hecho. Son grandes ejemplos a seguir. Cualquier duda que tengo, puedo acudir a ellos, y tengo su apoyo incondicional. Estoy agradecida con el universo de que me haya regalado a mis padres. Se me cae la baba cada vez que los veo haciendo lo que aman, y que se me haya heredado esa parte”.

Respecto al mayor consejo que le han dado, nos reveló: “Desde muy chiquita me han dicho que lo de la actuación debo hacerla porque me nazca, porque me entusiasme, y eso no ha cambiado desde los sies años que yo les dije que quería ir a audicionar”.

Sobre cómo lleva la adolescencia, nos refirió: “No son estrictos mis padres porque saben que pueden confiar en mí. Soy muy responsable y madura”. Y los planes de María son en grande: “Me gustaría llegar a Broadway, tocar las pantallas de Hollywood con actores de los más reconocidos y talentosos que ahora veo como inspiración. Estoy trabajando para que eso se haga realidad”.

