Cecilia de la Cueva y grandes figuras respaldan “Superhéroe, el musical": Un emotivo viaje teatral

Cecilia de la Cueva y grandes estrellas respaldan “Superhéroe, el musical": Un homenaje al teatro mexicano

Hace unos días el Teatro Milán se vistió de gala para el estreno de “Superhéroe, el musical”, una obra que promete conmover al público mexicano. Con un elenco de primer nivel liderado por Emilio Treviño, esta puesta en escena aborda temas como el duelo, la esperanza y la importancia de la familia.

¿De qué trata este musical que toca el corazón?

“Superhéroe, el musical” sigue la historia de Simón, un adolescente que busca sentido a su vida tras la pérdida de su padre. A través de canciones originales y un guion conmovedor, la obra explora el duelo y la importancia de encontrar héroes en los lugares más inesperados.

No te pierdas: Chantal Andere lloró al ver la planta protagonista de la obra ´La tiendita de los horrores´

Redes sociales

Importantes figuras del cine, las redes y la televisión respaldan el proyecto

La actriz Cecilia de la Cueva, reconocida por su trabajo en doblaje en “Wicked”, se mostró emocionada de apadrinar este proyecto. “El teatro es el alimento más sano que tenemos y considero que ustedes son los artistas más poderosos y preparados que tiene México”, afirmó.

“Si consumimos historias importantes, nos cambia el cerebro. Gracias por hacer esto una realidad. Es una obra que nace del corazón y te conmueve profundamente. Con estas puestas estamos a la altura de las de Broadway”.

Por su parte, Héctor Trejo y César Doroteo, famosos actores e influencers, también destacaron la calidad de la producción y la importancia de apoyar el teatro mexicano.

Héctor Trejo dijo: “Qué trabajo tan honesto y una obra tan necesaria que nos habla de lo importante que es el duelo, cómo cada uno de nosotros lo vive a su manera y dentro de este mundo tan imperfecto encontramos héroes y heroínas. Y aquí se puede ver que todos podemos ser héroes”.

Finalmente, César Doroteo de la famosa dupla Pepe y Teo al lado de Ricardo Peralta, afirmó: “La producción es espectacular y es momento de que todos en nuestras redes sociales la promovamos y hablemos de ella, porque esta obra tiene que durar años en cartelera y estoy seguro que cambiará vidas”.

Quizá te guste: Teatro en breve regresó a la cartelera con la increíble cantidad de ¡26 obras!

Redes sociales

Un gran elenco participa en esta puesta en escena

En esta puesta se encuentran Alain Peñaloza, Georgina Levin, Héctor Berzunza, Vanessa Bravo, Mario Alberto Monroy, Carmen Sarahí, Sofía Ochoa y Emilio Treviño quien tiene el papel protagonista y en medio de una gran emoción dedicó unas palabras.

“Yo estaba aterrado. Tenía el síndrome del impostor, de por qué me invitaron, por qué dije que sí. Ya tenía muchos años de no hacer teatro. Me había abocado al cine y las series, pero a esta puesta no le podía decir que no. Es un proyecto que definitivamente marca mi vida”, dijo el actor que da vida a Simón en esta obra de teatro.

¿Dónde se presenta “Superhéroe, el musical”?

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una noche mágica en el teatro. “Superhéroe, el musical” se presenta todos los lunes a las 8:00 pm en el Teatro Milán hasta el 30 de diciembre.

Mira: Aldo Guerra interpreta ¡10 personajes en obra de teatro!: ‘Asesinato para dos’