MTV MVA 2023: Los mexicanos que la rompieron en la ceremonia de premiación

Thalía, Peso Pluma, Grupo Fontera, The Warming presentes en la fiesta de los MTV Video Music Awards 2023.



Llegaron los MTV Video Music Awards 2023 una de las premiaciones más importantes de la industria de la música, que reconoce géneros, canciones, artistas y los mejores videoclips del año.

El evento, creado por el canal de televisión en 1984, cuenta con una presencia latina mucho más fuerte en los últimos años y los mexicanos orgullosamente han comenzado a pisar su escenario y ganarse su lugar. Estos fueron los mexicanos que estuvieron presentes en la gala.

Peso Pluma

El cantante logró desbancar a Bad Bunny en las listas de Billboard a nivel internacional con su éxito Ella baila sola. También logró consolidarse como el artista mexicano más escuchado en YouTube y además fue el primer mexicano en ingresar al Top Global de Spotify. Su álbum Génesis llegó al puesto tres en el Billboard 200; su tema ‘Ella baila sola’ llegó al puesto número 4

y ‘La Bebe’ alcanzó el sitio 11 este año, muchos éxitos para este joven de 25 años que aprendió a tocar la guitarra con videos.

Esta noche Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano en actuar en esta premiación y deleitar a Taylor Swift, Shakira y otros grandes cantantes que integraban el público. El tapatío es considerado uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana en la actualidad. El joven ha conquistado la industria de la música internacional con los corridos tumbados con géneros como el trap.

El intérprete de Lady Gaga era el único artista mexicano nominado en esta importante premiación en las categorías Mejor artista nuevo y Mejor video latino, pero no logró convertirse en el ganador de ninguna de ellas. Sin embargo, logró cautivar al público con un conjunto de violines que dio pie a los acordes de guitarra. ¡Enhorabuena!

Twitter: Peso Pluma

The Warning

Las hermanas Villarreal Vélez, Daniela, Paulina y Alejandra, oriundas de Monterrey, Nuevo León, formaron una banda de rock en 2013, que al poco tiempo se volvió popular gracias a YouTube, por sus covers de bandas como Metallica, AC/DC, Ozzy Osbourne, Muse, Guns N’ Roses.

Bajo estas influencias, crearon su estilo con letras en inglés y la banda firmó con el sello Victoria Records y en abril de 2015 lanzaron en iTunes su primer EP inédito, Escape the Mind, que incluía cinco canciones de su autoría: Take Me Down, Fade Away, Eternal Love, Escape the Mind y Free Falling. Poco después fueron entrevistadas en el show televisivo estadounidense de Ellen Degeneres, que se graba en la ciudad de Los Angeles, California.

Thalía

Esta noche vimos a la cantante que fue la encargada de entregar el premio a Mejor Latino que en esta ocasión se llevó la brasileña Anitta. La intérprete y actriz ha vendido a lo largo de su carrera más de 25 millones de discos como solista, lo que la convierte en una de los artistas musicales latinas con mayores ventas. Thalía ha explorado el pop, la bachata, el género urbano y hasta el dance. Sin duda, ha sido pionera en llegar a los escenarios en EUA.

La cantante posó en la alfombra de los MTV MVA / Sony México

Danna Paola

La cantante mexicana estuvo presente en la gala de los MTV VMA. La actriz y cantautora comenzó su carrera desde niña en Televisa niños, cuando fue seleccionada para participar en el programa infantil Plaza Sésamo. Simultáneamente comenzó en la música, al debutar con Mi globo azul. Ha participado en varias telenovelas como Atrévete a Soñar, María Belén y en 2018 debutó en Netflix con Élite, que le dio gran fama mundial.

Danna Paola eligió dejar en pausa la actuación para enfocarse de lleno a su música. En 2022 obtuvo su primera nominación a un Latin Grammy en la categoría a Mejor Álbum Vocal Pop por su disco K.O y a finales de ese año, Danna Paola se convirtió en la artista mexicana más escuchada a nivel mundial en Spotify; con un total de 556. 4 millones de reproducciones.

Danna y Thalía presumen foto juntas. / Twitter

Grupo Frontera

La agrupación también estuvo presente en la gala de los MTV VMA 2023, pues su tema Un x100to junto a Bad Bunny fue nominada a Mejor Latino. Recordemos que la banda comenzó como un pasatiempo entre amigos del Valle de Texas, Estados Unidos, con raíces mexicanas de Nuevo León y Tamaulipas. A principios del año 2019, la agrupación comenzó a grabar formalmente. Su canción junto a Bad Bunny alcanzó los primeros lugares de los Billboard Hot 100. La banda comenzó con norteñas y ahora explora otros géneros dentro del regional mexicano.

Bad Bunny anuncia próxima colaboración con Grupo Frontera / Twitter: @tourbadbunny