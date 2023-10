Participante de Gran hermano VIP se lanza contra Laura Bozzo y de paso arremete contra México; no la perdonan

Laura Bozzo inició con toda la polémica en el reality Gran hermano VIP en España, la versión española de Big brother VIP, el cual tiene una dinámica similar a La casa de los famosos, reality en el que Laura ya participó en Telemundo.

Gracias a su previa participación en este formato tan similar, ahora ha sabido cómo desenvolverse en Gran hermano VIP y ha logrado ser una de las favoritas del público, quienes ya la han salvado con sus votos. Sin embargo, la conductora peruana de lo que no se salva es de los malos tratos dentro de la casa, por parte de algunos compañeros como Martha Castro.

Laura Bozzo es una de las participantes más controversiales dentro de Gran hermano VIP / Twitter: @tutiasandra

Comentarios clasistas y racistas contra Laura Bozzo en Gran hermano VIP

La conductora no ha llevado una buena relación con la influencer Martha Castro y en una reciente discusión, causó gran indignación entre los espectadores por las palabras que la joven empleó contra Bozzo diciéndole que está en España y esperaba que el público la regresara a su país, hablando de México, siendo que es el país donde la peruana ha consolidado su carrera y donde ha hecho su vida, y de paso arremetió contra más países latinoamericanos.

“Hija estás en España, ¡en España! y ojalá mañana España lo vea, vete a tu casa, a México, a Cancún, a Cuba”, le dijo la influencer a Laura.

Por su parte, la conductora respondió: “Mira no te voy a contestar, mi reina de alta sociedad, porque yo soy del pueblo, no soy de tu tierra”, pero inmediatamente la influencer le contestó diciendo que se le veía que era del pueblo y Laura respondió llamando “aristócrata” a la influencer.

Estos comentarios hicieron que los usuarios de redes sociales reaccionaran furiosos tomando esto como algo racista y apoyando a Laura. La postura a favor de Bozzo se dio pese a que ha sido un personaje controversial que ha dividido opiniones en muchas ocasiones, siendo esta la primera vez en la que los internautas se unen para defenderla.

“Es extraño sentir que estás del lado de Laura”, “yo lo vi, soy español pero esa tía no suma”, “no soy fan de Laura pero no se vale que se meta con los mexicanos, aparte no tiene que ser racista”, “esta tipa no ataca a Laura sino a Latinoamérica”, “ya ganó Laura porque por esto se va a unir Latinoamérica para que gane aunque no se puede votar, encontraremos la forma”, fueron algunos de los comentarios.