Participante de MasterChef Celebrity estrena romance con integrante de la producción

Una de las actrices que participa en esta temporada de MasterChef Celebrity confiesa que conoció a su pareja en reality.

La hija de Niurka, Romina Marcos, quien se ha convertido en una de las 5 finalistas de Masterchef Celebrity 2023, compartió que conoció a su pareja gracias a este reality.

“De hecho ahorita mi novio, lo conocí en MasterChef. Él trabaja en la producción de cámaras. Él fue el primero que me habló. yo ya le había echado el ojo, porque tiene el brazo tatuado. A mí me ma... tatuados”, comentó.

“La neta, sin ofender a sus amiguitos de la cámaras que siempre lo andan ching…., la verdad de todos los camarógrafos —yo vengo a defender a mi hombre— es el más guapo. Le gusta a todas”, dijo.

Una de las participantes de MasterChef Celebrity 2023 compartió que conoció a su novio en la producción. / Facebook: MasterChef Celebrity 2023

La también cantante destacó que se sentía atraída por él, pero fue hasta que él le hizo la plática que comenzaron a conocerse y se hicieron pareja.

“Lo tenía ubicado, pero yo estaba muy concentrada en la cocina. Un día se me acerca y me hace la plática porque había grabado un programa con mi mamá, y a partir de que me habló, ese día, le puse los ojos encima y ya es mi novio”, comentó.

Romina Marcos no reveló la identidad del camarógrafo que le robó el corazón, pero sí señaló que la producción está enterada de esta relación.

Romina Marcos sería una de las finalistas de MasterChef Celebrity, según Poncho de Nigris / Facebook: Romina Marcos

“Ya sabe toda la producción”, agregó Romina, quien se ha convertido en una de las cinco finalistas junto a Eduardo Capetillo Gaytán, Mónica Dionne, Paco Palencia e Irma Miranda.