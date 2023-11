Pet Shop Boys, The Cure y The Chemical Brothers cierran con gran éxito el Corona Capital 2023

Si el viernes y sábado 17 y 18 de noviembre había sido todo un éxito el Corona Capital, el domingo 19 de noviembre rebasó todas las expectativas con más de 85 mil personas y una gran entrega del público con los artistas que participaron.

Una de las agrupaciones más esperadas fue The Cure quien volvió a nuestro país tras cuatro años de ausencia y ofreció un concierto de dos horas y media. La agrupación puso a bailar a todos los presentes con éxitos como Friday i’m in love y Boys don’t cry, entre muchos otros.

Quienes también era muy ansiados por el público eran Pet Shop Boys que deleitó a todos con sus clásicos Go west, Always on my mind, It´s a sin, y fueron ovacionados aunque el público se quedó desconcertado cuando terminó su presentación y no interpretaron el tema New York city boy, que era de los más esperados por sus fans.

Así se vivió el Corona Capital 2023 / Luis Marín

También destacaron la presencia de The Lumineers, Noel Gallagher, The Chemical Brothers, D4vd y Berlin que puso una gran nota de romanticismo con su tema Take my breath away.

Entre los famosos que vimos como público en este tercer día del Corona Capital se encontraron Pascal Nadaud quien fuera participante de Exatlón, y el actor Francisco Pizaña a quien recientemente vimos en la telenovela Eternamente amándonos.

Alrededor de la medianoche Major Lazer hizo que todos bailaran con sus temas Lean on, Cold water, Light it up, y Qué calor, entre otros.

La edición 2023 del Corona Capital estuvo llena de éxitos y promete grandes sorpresas para el 2024.