The Flash es uno de los mayores fracasos de 2023; las razones se debaten en redes sociales

Cabe resaltar que la película fue una de las más esperadas, pero una vez que tocó la luz al parecer no fue lo que se esperaba.



The Flash llegó a la cartelera el pasado fin de semana con el polémico actor, Ezra Miller como protagonista de la cinta, mismo que puso en jaque al film por sus escándalos; sin embargo, se apostó por seguir adelante, pero al parecer, en vano, pues terminópor ser una falsa promesa.

Recordemos que Ezra Miller desde que se declaró como persona no binaria y poliamorosa, hizo de las alfombras rojas su centro de atención, las calles, sus mejores escenarios para el descontrol y un catálogo de sustancias prohibidas como si de dulces se tratara, por lo que no había medio que no hablara de un nuevo escándalo del actor, quién en recientes declaraciones agradeció no haber sido juzgado y haber recibido la ayuda necesaria.

Fracaso en taquilla en su primer fin

En el mundo de las películas se entiende que el mayor impacto financiero en taquilla sucede en el primer fin de semana después de su estreno. Entonces, cuando una película obtiene una cifra negativa después de ese primer fin de semana, es muy complicado que logre sobreponerse y recuperarse en sus ingresos, por lo que ahora, con tan solo 139 MDD recaudados, parece que el paso de The Flash por las salas de cine será poco prometedor.

La situación abrió debate entre los internautas y expertos del tema y aunque la opinión y percepción puede variar dependiendo de cada persona, a continuación te presentamos algunas posibles causas de este rotundo fracaso por parte del público a las películas de superhéroes.

The Flash es uno de los mayores fracasos de 2023 / Instagram: @dctheflash

Fatiga del género

Según expertos, en los últimos años el bombardeo de películas de superhéroes en el mercado ha abrumado al público, pues en realidad la diferencia entre películas no resulta notable, ni por personajes ni por historias, llevando al género a ser sobreexplotado, el cual ha ocasionado una pérdida de interés.

Agotamiento de la narrativa

El arco narrativo típico de las películas de superhéroes, donde un héroe enfrenta una amenaza y lucha por salvar el mundo, puede volverse predecible y menos emocionante para aquellos que buscan nuevas experiencias cinematográficas. La falta de sorpresa o giros inesperados puede disminuir el interés en el género.

Humor forzado

Los expertos incluso han usado como referencia al cine en sus primeras épocas de animación en 3D para buscar la sonrisa o carcajada de quien los mira. Esto, con la intención de marcar donde reaccionar resultado una actitud desesperante para el cinéfilo.

Efectos visuales

Los aspectos visuales relacionados con el CGI han provocado una oleada de críticas, burlas, memes y desprecios. Esto ha conllevado que el filme no solo no sea bien acogido por el público, sino que tampoco sea muy recomendado.

Falsas promesas, retrasos y cambios

Por otro lado, el hecho de haber vendido esta cinta como “una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos” por parte de grandes personalidades no coincide con la realidad. No es ni el gran evento que nos prometieron ni la película definitiva del género.

Lamentablemente, los retrasos, cambios, revisiones, correcciones, decisiones creativas y reshoots, al final llevamos cerca de un año teniendo la sensación de que esta película ya se ha estrenado.

Se espera que las criticas y reclamos del público sean las áreas de oportunidad para las siguientes filmaciones, pues el público ya hablo, ahora le toca a Warner Bros escuchar.