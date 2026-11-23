Kapital Grupo Financiero, encabezado por el empresario René Saúl Farro, fortalece su crecimiento al alcanzar una valuación de dos mil millones de dólares, tras cerrar una nueva ronda de inversión por 130 millones de dólares, entre capital y deuda. Esta valuación refleja la confianza de los inversionistas en su modelo de negocio y su potencial en el mercado financiero latinoamericano.

Expansión tecnológica y adquisición de Woz Code para modernizar servicios

Como parte de su estrategia de expansión, Kapital Grupo Financiero adquirió la empresa estadounidense Woz Code, especializada en inteligencia artificial. Con esta adquisición, buscan modernizar sus servicios y consolidarse como una compañía tecnológica con licencia bancaria. La incorporación de tecnologías avanzadas permitirá ofrecer soluciones innovadoras y competitivas en el sector financiero.

Soluciones financieras digitales para pymes en México y mercados internacionales

La apuesta de Kapital está enfocada en ampliar el financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en ofrecer soluciones digitales para negocios que buscan crecer y participar en mercados internacionales. De acuerdo con el Inegi, el alto costo y la falta de financiamiento son dos de los principales obstáculos para el crecimiento de las empresas en México.

Por ello, Kapital ofrece actualmente créditos empresariales, cuentas digitales, inversiones, servicios de tesorería y operaciones cambiarias en México, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y España. Al cierre del segundo trimestre de 2026, la compañía reportó activos superiores a los 93 mil millones de pesos y un crecimiento anual de 220 por ciento en su cartera de crédito.

René Saúl Farro señaló que Kapital cerró recientemente una ronda de financiamiento por 130 millones de dólares, entre capital y deuda, lo que elevó la valuación de la institución a 2,000 millones de dólares. / SS: Kapital Bank

¿Quién es René Saúl Farro?

René Saúl Farro es un empresario mexicano del sector financiero y tecnológico, conocido por ser CEO y cofundador de Kapital bank, una empresa de tecnología financiera (fintech) enfocada en servicios para empresas y pymes en México y Latinoamérica.

Algunos datos relevantes sobre él:



Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios ejecutivos en Stanford University Graduate School of Business y IE Business School .

y cuenta con estudios ejecutivos en y . Tiene más de una década de experiencia en los sectores financiero y tecnológico.

Bajo su liderazgo, Kapital evolucionó de fintech a institución bancaria regulada, incluyendo la adquisición de Banco Autofin , lo que permitió ampliar su oferta de servicios financieros.

evolucionó de fintech a institución bancaria regulada, incluyendo la adquisición de , lo que permitió ampliar su oferta de servicios financieros. Ha impulsado el uso de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos en la banca empresarial.

También funge como presidente del consejo de administración de KPTL México Bank dentro de Kapital México Grupo Financiero.