El caso de la línea de crédito por 4 mil 200 millones de pesos que Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., solicitó al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) será detallado públicamente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que salieran a la luz alertas oficiales sobre presunto riesgo financiero, adeudos al erario y un posible conflicto de interés.

Secretaría Anticorrupción investigará las irregularidades de Broxel

El anuncio lo realizó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras ser cuestionada sobre las anomalías detectadas en múltiples contratos públicos de la firma tecnológica. “Nosotros consultamos con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y les estaremos informando por medio del equipo de Belmont”, precisó la funcionaria.

BANCOMEXT negó crédito a Broxel / Redes sociales

Bancomext rechaza crédito por 4 mil 200 millones de pesos

La postura gubernamental ocurre días después de conocerse el oficio 223/DGPCMC/352/2026, emitido el 10 de noviembre por la dependencia que dirige Raquel Buenrostro, mediante el cual se notificó a Bancomext que resulta inviable aprobar el préstamo, debido a que las eventuales contingencias financieras de la compañía propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo podrían recaer sobre la banca de desarrollo.

En el plano político, fuentes al interior del Congreso de la Unión que pidieron el anonimato señalaron al actual senador Alejandro Murat como un actor central detrás del crecimiento comercial y la obtención de contratos de Broxel en instancias como el Infonavit, así como en los gobiernos de Oaxaca y del Estado de México.

A estos señalamientos se suma una alerta de posible conflicto de interés documentada por Buen Gobierno: Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Broxel, guarda parentesco por consanguinidad con Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien anteriormente ocupó el cargo de director general adjunto en Bancomext y mantiene una licencia sin goce de sueldo en dicha institución.

Broxel mantiene adeudos por 29.4 millones de pesos con dependencias federales / FOTO: Redes sociales

Broxel mantiene adeudos por 29.4 millones de pesos con dependencias federales

El diagnóstico del órgano fiscalizador revela también una elevada vulnerabilidad operativa en la empresa. Tras ganar en 2025 una licitación consolidada para dispersar vales electrónicos de despensa, Broxel firmó convenios con más de 150 entes públicos alterando las condiciones originalmente ofertadas, lo que generó cobros excedentes; pese a los requerimientos formales, aún mantiene un saldo pendiente por devolver de 29.4 millones de pesos en perjuicio de 39 instituciones federales.

Las investigaciones abiertas bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) podrían derivar en la inhabilitación temporal de la compañía, un golpe directo a su flujo financiero, ya que en 2025 sus contratos alcanzaron montos máximos de 9 mil 751 millones de pesos con dependencias federales y 3 mil 591 millones con el Gobierno de la Ciudad de México.

Por último, al revisar la cartera proyectada por 32 mil 296 millones de pesos que Broxel presentó a Bancomext para acreditar su solvencia, se hallaron inconsistencias frente a los registros de Compras MX.

Mientras el monto estimado en vales electrónicos para la SHCP (10 mil 337.9 millones de pesos a dispersar en la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, con pago topado en 9 mil 751 millones tras descuentos) y dos adjudicaciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (por 12.4 y 15.9 millones) coinciden con fallos de 2025, otras partidas multimillonarias —como 6 mil 602 millones en tarjetas de combustible para Hacienda y 3 mil 686 millones para la capital del país— carecen de sustento documental, en tanto que los 3 mil 749 millones proyectados en vales de papel capitalinos no corresponden en monto ni objeto con la licitación de fin de año ganada por hasta 4 mil 43 millones de pesos.

