Actor de 50 sombras de Grey fue hospitalizado con síntomas de ataque cardíaco por tocar una oruga

Gordon, uno de los amigos del actor Jamie Dornan, reconocido por ser el protagonista de la película ’50 sombras de Grey’, dio a conocer que el famoso fue hospitalizado por tener síntomas de un ataque cardíaco.

El suceso ocurrió en 2023, pero el amigo del actor también tuvo que ser hospitalizado luego de que ambos sufrieran estos síntomas durante un viaje a Portugal.

Fue en el pódcast The good, the bad and the unexpected en el que contó por primera vez lo que sucedió.

Actor de 50 sombras de Grey fue hospitalizado por síntomas de un ataque cardíaco / Twitter y Youtube

Los amigos pensaban que los síntomas eran el resultado de las bebidas que tomaron la noche anterior, pero todo fue más grave de lo que creyeron.

¿Qué le pasó al protagonista de 50 sombras de Grey?

A su llegada al hospital, les comentaron que sus síntomas eran causados por tener un contacto con orugas procesionarias, mismas que son tóxicas.

Estas orugas tienen miles de pelos tan diminutos que contienen una proteína irritante que provocan irritaciones en la piel, ojos y garganta.

El actor tuvo contacto con orugas tóxicas / Twitter

Los síntomas del actor eran “la señal de un inicio de un ataque cardíaco”, pues sentía hormigueo en la mano izquierda y cosquilleo en el brazo del mismo lado.

Cuando el amigo del actor abandonó el hospital, vio a Jamie conectado a un equipo médico y le hizo pensar lo peor, “Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia”, contó el actor a su amigo ya que estaba recuperado.

Afortunadamente todo quedó en un susto, pero esto pudo haberles costado la vida.

