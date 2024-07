Actriz de ‘Todos mis hijos’ fue hallada sin vida en su domicilio a los 51 años

La actriz sudraficana Esta TerBlanche, conocida por su papel en la telenovela ‘Todos mis hijos’ (All My Children), fue hallada sin vida en su residencia en North Hollywood, Los Ángeles a la edad de 51 años.

La causa de su muerte aún no ha sido determinada oficialmente, aunque las autoridades consideran que podría haber fallecido aproximadamente un día antes de ser encontrada sin vida en su domicilio.

Esta TerBlanche nació en Sudráfrica pero alcanzó la fama en Estados Unidos por los papeles que interpretó. Es muy recordada por su papel de la princesa Gillian Andrassy Lavery en el programa de ABC a la que dio vida desde 1997 hasta 2001.

Además, en ‘Todos mis hijos’, hizo un personaje icónico, se trataba de una orgullosa princesa húngara y sobrina de Dimitri Marik de nombre Gillian que se enamoró de Ryan Lavery, hecho por Cameron Mathison. La pareja de ficción se casó en la telenovela, convirtiéndose en uno de los romances más recordados de la serie.

Mira: Shanik Berman revela la supuesta razón por la que Marco Antonio Regil sigue soltero

Esta Ter Blanche / IMBD

Cuando llegó el fin de su personaje en “Todos mis hijos” TerBlanche regresó a su natal Sudáfrica, donde abrió un spa y colaboró con el cineasta Michael Kastenbaum en varios documentales. Además, presentó varios programas de televisión.

“No puedo creer que estoy publicando esto. Con el corazón roto, mi amiga y clienta Esta TerBlanche falleció el jueves por causas naturales. Un reporte de autopsia está pendiente. Estoy aún procesándolo y en shock.” anunció Lisa Rodrigo, su publicista en Facebook.

Agregó: “Esta era un alma hermosa por dentro y por fuera. Me sentí orgullosa de conocerla y trabajar con ella. Más información en los próximos días. Gracias por los mensajes hasta ahora. Si no he respondido, lo haré pronto. Que descanse en paz con los ángeles como ella”.

Checa: Paul Stanley y Joely Bernat ¿separados? ¡Duermen en diferentes camas!

¿Quién fue Esta TerBlanche?

Nacida el 7 de enero de 1973 en la provincia del Noroeste de Sudáfrica, TerBlanche ganó el título de Miss Teen South Africa en 1991, lo que marcó el inicio de su carrera en la televisión. Su primer papel relevante fue en la serie sudafricana ‘Egoli: Place of gold’, en la que actuó de 1992 a 1995.

TerBlanche también destacó en el teatro y el cine. Participó en obras de teatro como ‘The glass menagerie’, ‘Pygmalion’, ‘Hear ye’ y ‘Ten times worse on friday’. En el cine, protagonizó la película ‘Three thieves and a wedding’.

Durante su tiempo en Sudáfrica, trabajó como presentadora de televisión en el programa ambiental ’50/50' y en el show infantil ‘K-T.V.’.

Mira: LCDLFM: Mariana Echeverría revela la razón por la que no puede embarazarse tras haber perdido un bebé

Así fue como Esta TerBlanche llegó a Estados Unidos

En 1995, TerBlanche decidió no renovar su contrato con Egoli y, en cambio, optó por continuar su carrera como actriz en los Estados Unidos.

A las tres semanas de llegar a Los Ángeles, encontró su primer trabajo, actuando en un comercial de productos para el cabello.En 1997, TerBlanche fue elegida para el papel de Gillian Andrassy en el drama diurno estadounidense ‘All my children’. Gillian, una princesa problemática, fue asesinada en 2001, cuando TerBlanche pidió que lo eliminaran del programa para regresar a Sudáfrica.