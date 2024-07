LCDLFM: Mariana Echeverría revela la razón por la que no puede embarazarse tras haber perdido un bebé

La participación de Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México’ ha dado de qué hablar, esto debido a que Brigitte Bozzo, Agus Fernández y Sabine Moussier la calificaron como una persona “falsa”.

Ahora la conductora compartió con sus compañeros Ricardo Peralta, Gala Montes y Adrián Marcelo que, antes de entrar al reality de Televisa, lamentablemente perdió un bebé.

Mira: Carolina Ross, le pedían en un reality ‘llórale a tu papá': “Vengo a cantar, no a hablar mal de mi familia”

Mariana Echeverría historia de Instagram / IG: @marianaecheve

Mariana Echeverría confiesa que estuvo a punto de no entrar a ‘La casa de los famosos México’

La participante del popular programa ‘Me caigo de risa’ se sinceró con sus compañeros y reveló que estuvo a punto de no participar en esta segunda edición del reality debido a un embarazo.

Mariana Echeverría “Te juro que yo estaba en pláticas para aquí, pero dije ‘no porque me voy a embarazar’. Estaba en proceso in vitro… Todos los días hablaba con producción hasta que les dije ‘¿qué creen? Estoy embarazada. Ya no voy a entrar’”.

Pero, lamentablemente, a la tercera semana perdió a su bebé. Después se enteraron y volvieron a comunicarse con ella, fue así que Mariana aceptó unirse al proyecto.

“Yo dije ‘¿por qué?’, yo ya había dicho que no y todavía les propuse ‘puedo entrar embarazada, nadie sabe’, son los primeros meses y cuando estuviera aquí dijera ‘estoy embarazada’ y me saliera. Entonces lo perdí y dije ‘pues sí’”. Mariana Echeverría

La conductora detalló que tras perder a su bebé se encuentra bien y reveló que ya “solo tiene un embrión” para lograr quedar embarazada.

La también comediante comentó que se sometió a varios tratamientos de fertilidad por los ab0rt0s que tuvo en el pasado: “Yo ya tenía varios abortos, tuve un aborto repentino, uno que nunca salió y me tuvieron que hacer un legrado y uno in vitro… Me meto este último y lo pierdo”.

Mira: Potro se niega a dormir con Shanik en LCDLFMX y ella le recuerda su pasado: “Te echaste a todo AcaShore”

Mariana Echeverría y el portero del América, Óscar Jiménez están casados desde el 2019. / Instagram: @marianaecheve

Mariana Echeverría revela por qué no puede quedar embarazada

La presentadora mencionó que le realizaron varios estudios para ver por qué no se había embarazado, ahí fue que descubrió que sus cromosomas no son compatibles con los de su esposo, Óscar Jiménez, por lo que su hijo sería un milagro.

“Mandan a hacer un estudio a Estados Unidos y resulta que los cromosomas de Óscar no son compatibles con los míos, ahí me di cuenta de que mi hijo es un milagro”. Mariana Echeverría

Mariana también mencionó que si lo sigue intentando de forma natural tiene una alta probabilidad de que el bebé nazca con “algún síndrome”, pero mencionó que aún tiene un “embrión sano”, por lo que lo volverá a intentar.

Mariana Echeverría “Me queda uno sano y todo mundo me dice ‘ya para qué’… Es la última que voy a usar, saliendo tranquila y relajada lo voy a intentar, si no, ya soy mamá”.

Finalmente, Mariana Echeverría aseguró no estar cerrada a la adopción: “Yo platiqué acerca de la adopción, es complicada… Yo me he metido a buscar dónde y luego digo ‘nos querrá, le diré que es adoptado’, es una serie de preguntas que no se van a acabar”.

Te puede interesar: La academia: Pedro Sola ve el éxito en una académica ¿pero como conductora? ¡asegura que no va a ganar!